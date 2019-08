Der Plan steht praktisch, Preußen Münster will bei den Würzburger Kickers am Samstag (14 Uhr) mehr als nur eine gute Figur machen. Freitag findet das Abschlusstraining noch auf dem Preußengelände statt, dann wird gemeinsam gegessen, ehe sich der Trainerstab und der 18-köpfige Spieltagskader aufmacht gen Würzburg.

Trainer Sven Hübscher schöpft dabei fast aus dem Vollen. Jannik Borgmann meldete am Donnerstag Probleme mit einem Zeh, er „wackelt für Würzburg“, so Hübscher. Was ihm die Qual der Wahl erleichtern würde, meldet sich Borgmann ab.

Über die Woche hatte er 21 Feldspieler auf dem Trainingsfeld, ein Trio muss gestrichen werden. Fällt Borgmann aus, gäbe es noch zwei Streichkandidaten. In den Übungseinheiten konnte der 40 Jahre alte Fußballlehrer den höheren Konkurrenzkampf förmlich spüren.

Einige Wochen wird zudem Loris Deiters ausfallen. Er war nominell die einzige Vertretung für Niklas Heidemann, Deiters ist gelernter Linksverteidiger. Nach einem Eingriff am Knie wird er wohl erst in sechs Wochen wieder ins Training zurückkehren. Damit hat vor allem jetzt die U-23-Vertretung der Preußen, Aufsteiger in die Oberliga, ein Problem. Deiters sollte da Wettkampfpraxis sammeln und sich im Training der Erstvertretung empfehlen. Nun heißt es für den 20jährigen, der von Young Twente Enschede kam, sich in Geduld zu üben.