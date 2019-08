Was für ein Spiel! „Wer hier war und auf die Bundesliga verzichtet hat, hat alles richtig gemacht!“ ist sich Yannick Bauer , Trainer von Borussia Münster, sicher. Seine Spieler gewannen gegen den VfL Wolbeck zwar nur mit 2:1, den Zuschauern wurde allerdings ein extrem chancenreiches und spannendes Spiel geboten. Und das im ersten Heimspiel für die Borussia, das dazu noch ein Derby war.

Beide Mannschaft übersprangen die Abtastphase und legten von Anpfiff an in großartigem Tempo los. Zunächst scheiterte der Wolbecker Benedikt Sollik an Keeper Björn Bils, dann wurde ein seines Kollegen Sebastian Jakob wegen Abseits aberkannt (6.). Doch besonders Borussia war heiß auf das erste Bezirksliga-Tor seit 2013. Allerdings trafen Samir Betet (7.), Leonard Mikowsky (8.) und Tom Finger (14.) zu Beginn gleich dreimal nur den Pfosten. Kurz darauf zielte auch Herny Hupe etwas zu hoch (22.). So kam es, wie es kommen musste: Die Borussia klärte nur unzureichend, und Niklas Thewes schlenzte den Ball aus rund 20 Metern zur Führung für den VfL (20.) ins Netz. Sollik (32.) hätte sogar noch erhöhen können, vergab allerdings deutlich.

Borussia lief derweil weiter an. Hupe verfehlte per Freistoß das Tor (36.), Betet traf erneut nur den Pfosten (43.). Erst Lucas Ta, ausgerechnet der kleinste Spieler auf dem Feld, sorgte per Kopf für den Ausgleich (44.). „Das war ein Brustlöser, ich hatte schon Angst, meine Spieler würden anfangen, zu viel nachzudenken.“ Sein Gegenüber Alois Fetsch fand: „Zur Halbzeit hätte es eigentlich 3:3 oder 4:4 stehen können.“

Auch nach der Pause kamen beide Teams weiter zu erstklassigen Chancen: Auf Wolbecker Seite vergab Linus Möllers per Kopf (55.), für den Gastgeber verpasste Betet nach toller Balleroberung vorbei (61.)

Bitter für den Neuling: Nach einem energischen Einsteigen gegen Wolbecks Keeper Nikolas Roenert verletzte sich Manoel Schug und holte sich zudem die Ampelkarte ab (67.). Trotz Unterzahl wagten sich die Hausherren dennoch von Zeit zu Zeit nach vorne – und wurden letztendlich belohnt: Ein Einwurf landete bei Robert Flügel, der den Ball zu Finger weiterleitete. Dieser sorgte für die ganz späte Führung für die Hausherren (90.), die letztendlich zum Sieg reichte. „Das war ein hochklassiges Spiel, die Dramaturgie war am Ende auf unserer Seite,“ schwärmte Bauer. „Kompliment an die Borussia, aber wir hätten uns auch mit einem Unentschieden belohnen können.“ meinte Fetsch. Borussia: Bils – Finger, Konopka, Hupe, Landas – Betet (83. Gauchan), Koopmann, John (58. Flügel), Mikowsky (74. Demir) – Ta (69. Ebong), Schug VfL: Roenert – Rehberg, Schroer, Quabeck, Frerichs – Thewes, Höppner, Lubitz, Sollik (86. Vette) – Möller (72. Geske), Jakob (74. Westhues)