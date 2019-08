Bundestrainer Felix Koslowski geht mit sechs Debütantinnen in die Volleyball-EM der Frauen (23. August bis 8. September). Angeführt wird das deutsche Team von Kapitänin Denise Hanke, die 2013 zu jenem Team gehörte, das die letzte EM-Medaille (Silber) gewann.

Nach der Niederlage im zweiten Duell am Freitagabend in Bremen gegen EM-Gastgeber Polen strich Koslowski Natalie Wilczek und Nele Barber aus dem 16er-Kader. Überraschend nominierte der Bundestrainer gleich drei Spielerinnen vom Bundesligisten USC Münster . Libera Linda Bock (19) sowie die Angreiferinnen Lina Alsmeier (20) und Ivana Vanjak (24) spielen ihr erstes großes kontinentales Turnier. Insbesondere Vanjaks EM-Teilnahme überrascht. Nach langer Verletzungspause hatte sie erst am vergangenen Donnerstag im ersten Testspiel gegen Polen (2:3) ein kurzes Comeback gefeiert. Alsmeier war im gleichen Spiel erstmals für Deutschland zum Zuge gekommen.

Die Frauen-EM wird erstmals von vier Nationen ausgetragen. Co-Gastgeber sind neben Polen die Türkei, die Slowakei und Ungarn. Deutschland trifft in der Vorrundengruppe D auf Gastgeber Slowakei, Spanien, die Schweiz, Weißrussland sowie Russland, den Rekord-Welt, -Europameister und -Olympiasieger. Aus jeder der vier Sechsergruppen qualifizieren sich die vier besten Teams für das Achtelfinale.