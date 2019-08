Das war ein hartes Stück Arbeit: Nach dem überzeugenden Auftaktsieg in Vreden gewann Westfalenligist TuS Hiltrup auch das zweite Spiel der Saison – musste vor heimischem Publikum beim 2:1 (2:1) gegen den Aufsteiger VfB Fichte Bielefeld aber bis zum Schluss kämpfen.

Der Gastgeber ging mit viel Selbstvertrauen in die Partie und setzte die Gäste von Beginn an unter Druck. Und so kam das Team von Neu-Coach Christian Hebbeler schon früh zu guten Chancen. Nachdem Daniel Mladenovic zu hoch gezielt hatte (5.), scheiterte Kapitän Manuel Beyer aus wenigen Metern am starken Fichte-Keeper Arne Kampe (14.). Nur wenig später gingen stärker werdende Bielefelder etwas überraschend in Führung. Bei einem Konter agierte der TuS zu behäbig im Rückwärtsgang, Maximilian Held schoss aus 14 Metern gekonnt ein (18.).

Bereits zehn Minuten später fiel der etwas glückliche Ausgleich. Montasar Hammami war im gegnerischen Sechzehner nach einem harten, aber nicht unfairen Zweikampf zu Boden gegangen, Schiedsrichter Felix Weller zeigte direkt auf den Punkt. Den etwas zweifelhaften Elfmeter verwandelte Luca de Angelis sicher zu seinem bereits vierten Saisontor (29.).

Die überzeugenden Hausherren waren nun wieder voll im Spiel und kamen regelmäßig zu Chancen, Christoph Blesz etwa scheiterte an Kampe (33.). Dessen Gegenüber Roman Böcker verhinderte kurze Zeit später den erneuten TuS-Rückstand, als er bravourös gegen Khalil Rhilane parierte (38.). Wenig später dann die verdiente Führung für Hiltrup: Nach einem schnellen Konter schob der omnipräsente Hammami ein (41.).

In Hälfte zwei wurde das bis dato ansehnliche Spiel fast nur noch vom Kampf bestimmt. Die Ostwestfalen versuchten viel nach vorne, kamen jedoch zu keinen klaren Chancen. Anders der TuS, der angetrieben vom ganz starken Michael Fromme weiterhin clever konterte: De Angelis schoss freistehend leichtfertig vorbei (62.). Am Ende gab sich Hebbeler erleichtert und „hochzufrieden mit dem Dreier“.

TuS: Böcker – Vercelli (75. Kleine-Wilke) , Leenemann, Lambert, Blesz – Massmann (90. Herbermann) , Beyer – Hammami, Fromme (86. Menke) Mladenovic – de Angelis (80. Johannknecht)