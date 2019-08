Der 1.FC Gievenbeck ist auch nach dem zweiten Spieltag noch nicht vollends in der Westfalenliga angekommen. Gegen den Delbrücker SC gab es trotz eines deutlichem Chancenplus nur ein 1:1 (0:1). Gegenüber dem 0:0 in Nottuln in der Vorwoche sah Trainer Benjamin Heeke eine Steigerung: „Wir haben deutlich mehr investiert.“

Von Beginn an zeigten sich die Hausherren spielbestimmend. Sie ließen den Ball kreisen und kreierten gute Chancen. Nur der Abschluss ließ zu wünschen übrig: Zunächst vergab Tristan Niemann (7.), dann schoss Jannik Balz nach tollem Dribbling vorbei (11.). Kurz darauf vergab Niemann nach einem schönen Spielzug über Niklas Leser (28.). Für Heeke ist klar: „Die Chancenverwertung ist unser größtes Manko.“ Dies bestrafte Delbrück. Einen Konter veredelte Sebastian Walter (37.).

Doch Gievenbeck spielte trotz des Rückstandes unbeirrt weiter. Schon kurz nach der Pause wurde der Mut belohnt: Ein starkes Zusammenspiel mit Christian Keil vollendete Niemann zum Ausgleich (55.). In der Folge schnürten die Münsteraner die Gäste immer weiter in der eigenen Hälfte ein. Entlastungsangriffe Delbrücks erfolgten nur noch selten.

Dennoch schafften es die Gastgeber nicht, dem Gegner den entscheidenden Stoß zu versetzen. Niemann köpfte nur vorbei (63.), Balz verfehlte mit einem Freistoß das Tor knapp (69.), seinen Fernschuss hielt Keeper Daryoush Hosseini kurz darauf stark (73.). Um ein Haar hätten die Gäste gar noch den Lucky-Punch erzielt, doch Nico Eschhaus war beim Schuss von Daniel Schatz zur Stelle (87.). Kurz vor Schluss wurden die Gievenbecker Gemüter ein letztes Mal erhitzt: Justus Kurk sah zunächst Gelb (87.), dann sprang ihm ein Ball aus kurzer Distanz an die Hand, was die Ampelkarte zur Folge hatte (89.). Doch der DSC konnte die kurze Überzahl nicht mehr für sich nutzen.

Heeke betont trotz der Überlegenheit: „Wir sind noch nicht akklimatisiert. Wenn wir das sind, werden wir eine Serie hinlegen.“ FCG: Eschhaus – Gerbig (78. Stummer), Mende, Scherr, Brüwer – Balz, Geisler, Leser, Niehoff (46. Kurk) – Keil, Niemann