Münster -

Von Wilfried Sprenger

Axel Büring war in den vergangenen Jahrzehnten die Institution schlechthin im Volleyball in Münster. Nach wie vor rührt der 52-Jährige in vielen, vielen Töpfen. Und das sehr erfolgreich. Doch demnächst soll damit Schluss sein. Ein neuer Lebensabschnitt steht an.