Der Stadtsportbund Münster hat einen neuen Geschäftsführer. Zum 1. Oktober tritt Robin Schneegaß die Stelle am Mauritz-Lindenweg an. Der 36-Jährige war Drei- und Weitspringer und besuchte die „Eliteschule des Sports“, das Sportgymnasium Neubrandenburg. Nach Münster zog es ihn für das Studium (Ethnologie, Politikwissenschaft, Geographie). Auf Stationen als Lehrbeauftragter an den Unis in Münster und Tübingen folgte der Wechsel zum Landessportbund NRW nach Duisburg. Dort ist er seit mehr als drei Jahren als Referent für „Integration durch Sport“ tätig und auch für das Münsterland zuständig. „Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm den Weg der Erneuerung, Modernisierung und Professionalisierung fortsetzen“, so der SSB-Vorsitzende Michael Schmitz. „Von den aktuell hauptamtlich tätigen Kollegen kennt Robin Schneegaß bereits drei persönlich und aus der Zusammenarbeit. Das wird seinen Start erleichtern.“ Zudem bestehe ein enorm hohes Maß an Übereinstimmung, was die Agenda für den SSB anbelangt. „Als wichtige Themen sehe ich den Neuaufbau der inneren Verwaltung, neue Impulse für die klassischen Themen der Qualifizierungsarbeit, insbesondere auch in Kooperation mit dem Sportbildungswerk, und die Breitensportentwicklung“, sagt Schneegaß. Als gesellschaftlich relevante Trends hat er die Digitalisierung, die Organisationsentwicklung der Sportvereine, das Wachstum des SSB in Hinblick auf eigene Trägerschaften, aber auch die weitere Vergrößerung des hauptamtlichen Personalstamms ausgemacht.