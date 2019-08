Die Vorfreude auf den Saisonstart ist bei Wacker Mecklenbeck am vergangenen Montag tiefer Trauer gewichen. Thomas Schulz , langjähriger und hoch geschätzter Funktionär an der Egelshove, verstarb nach schwerer Krankheit. Der stets heitere und aufgeschlossene Sportliche Leiter, sagt Wackers Trainer Costa Fetsch , „hätte gewollt, dass wir nach vorn schauen. Thomas war immer so positiv.“ An das Heimspiel zum Saisonauftakt gegen Aufsteiger SW Havixbeck mag derzeit niemand so recht einen Gedanken verschwenden, und doch soll gespielt werden.

Sportlich könnte es ein gutes Jahr werden für die Lila-Weißen, die von vielen Trainern in der Liga als Titelfavorit gesehen werden. Die Qualität von Neuzugängen wie Michael Averweg, Sven Berghaus, Marco Lolaj oder Jannik Steur gibt Anlass zur Hoffnung, dass es in diesem Spieljahr noch etwas höher hinaus geht für den Fünften der Vorsaison. „Für mich bleibt der SV Bösensell aber der Topfavorit, weil sie viele Automatismen in ihrem Spiel haben“, so Fetsch.

In Roxel sind die Ansprüche gestiegen

Gestiegen sind auch die Ansprüche bei und Erwartungen an den BSV Roxel II. Nachdem Sportleiter Aljoscha Groß den Kader der 1. Mannschaft umgekrempelt und die Reserve unter anderem Gerrit Rolwes und Max Leser aus Nienberge geholt hat, ist der Kader deutlich breiter und ausgeglichener als zuvor. Die Rolle des Geheimfavoriten lehnt Trainer Christian Hester dankend ab, viel mehr ist ihm und Bernd Westbeld die fußballerische Entwicklung seines Teams wichtig: „Wir wollen das Spiel ordentlich aufbauen, flach und schnell spielen.“

Auch der VfL Wolbeck II und BW Aasee II sind in dieser Saison forsch unterwegs. „Egal, wo ich Trainer war, ich habe nie unten gestanden. Da werde ich hier nicht mit anfangen“, sagt etwa Aasees neuer Trainer Roman Bosse. VfL-Coach Danicious Jeyandran spricht derweil von der „besten Vorbereitung, seitdem ich hier Trainer bin.“

„ Wir müssenhinten gut stehen. Vorne hilft uns der liebe Gott. Wir müssenhinten gut stehen. Vorne hilft uns der liebe Gott. “ Werner Kahle, Sportlicher Leiter und Trainer des SC Nienberge

Vorsichtig ist Werner Kahle, Sportlicher Leiter des SC Nienberge, der in Ermangelung eines Trainers wieder auf die Bank umgesattelt hat. Weil ihm in der Offensive Alternativen fehlen und Abwehr-Jungspund Arne Dworog eine tolle Entwicklung genommen hat, setzt er auf einfache Mittel: „Wir müssen hinten gut stehen. Vorne hilft der liebe Gott ...“