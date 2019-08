Am Saerbeck-Bollwerk kommt beim BSV Roxel niemand vorbei. Zwei Gegentreffer in den ersten 180 Minuten sind ein ordentlicher Arbeitsnachweis für das neue Innenverteidiger-Gespann. Daran soll sich auch in den kommenden Spielen nichts ändern. Denn das Brüderpaar Lasse und Sven (Saerbeck) harmoniert vielversprechend in der Abwehrzentrale des Fußball-Landesligisten.