Nach den ersten beiden Tagen beim Turnier in Palm Springs hat Sophie Hausmann gute Chancen auf ein Weiterkommen. Die Nottulnerin, die das Golf-ABC beim GC Tinnen lernte und nun beim GC Hubbelrath aktiv ist, spielt aktuell das erste von drei Qualifikationsturnieren für die Ladies Professionell Golf Association, die amerikanische Golf-Tour für sogenannte Proetten. Platz 34 nach zwei von fünf Runden hört sich gut an, weil vor Turnierbeginn klar war, dass die ersten 60 sowie die sogenannten Schlaggleichen die zweite Qualifikationshürde in Florida im Oktober erreichen werden.

Michael Terwort, Trainer beim GC Tinnen und bei der Frauen-Nationalmannschaft, hatte dann sogar noch bessere Kunde. Die LPGA erhöhte das Kontingent mit Turnierstart auf 91 Spielerinnen von den in Palm Springs angetretenen 359 Aktiven. Die Entscheidung darüber, wer 2020 an der LPGA-Tour teilnehmen darf, fällt dann nach dem Turnier in North Carolina im November.

Ein langer Weg ist das so oder so, auch für die Nottulnerin. Sophie Hausmann startete bei dem auch Q-School-Turnier genannten Wettbewerb zunächst auf dem Par-72-Kurs in Palm Springs mit einer 72er Runde, damit lag sie mit einer Reihe anderer Spielerinnen auf Rang 60. Einen Tag später folgten eine 72er Runde und der Sprung auf Platz 34.