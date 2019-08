Der erste Sieg nach dem Oberliga-Abstieg ist im Sack, das Wie spielte nur eine untergeordnete Rolle. Damit keine Missverständnisse aufkommen – das 2:0 (1:0) des 1. FC Gievenbeck beim Vorjahres-Vize SuS Neuenkirchen war vollkommen verdient. „Aber für die Zuschauer auch nicht gerade attraktiv“, wie Trainer Benjamin Heeke einräumte.

„Es ist auch nicht selbstverständlich, hier zu gewinnen. Glücklich war da gar nichts“, schob er nach. Aber seine Mannschaft ließ hinten nichts zu und profitierte, nachdem Jannik Balz einen Weitschuss-Hammer abgegeben hatte (2.), von der Führung durch einen Elfmeter von Tristan Niemann . Zuvor war Christian Keil gefoult worden (19.).

Beide Parteien blieben sehr zurückhaltend, auf Seiten der Hausherren etwas verwunderlich mit dem Rückstand. Aber offenbar wollten sie sich vom FCG nicht locken lassen. Die Münsteraner verzeichneten leicht mehr Ballbesitz, ohne klare Chancen zu verzeichnen. Weil erst Johan Scherr (Schwindel) und dann Janes Niehoff (umgeknickt) runter mussten, stellte Heeke auf eine Dreierkette um. Doch auch so hielt die Deckung, während sich die Angreifer nach der Pause sogar vermehrt in Szene setzten, Ecken herausholten – und auch das 2:0 besorgten. Über Balz und Keil gelangte Niemann in Position und traf zur Entscheidung (63.). Danach zogen sich die Gievenbecker weit zurück, sicherten das Resultat ab. Neuenkirchens Robin Krümpel sah noch Gelb-Rot (74.). FCG: Eschhaus – Stummer, Scherr (26. Leser), Mende, Brüwer – Balz (83. Leisgang), Geisler, Heubrock, Niehoff (36. Gerick) – Niemann, Keil