Drei Spieltage sind ins Land gezogen. 270 Minuten, in denen die personell arg gebeutelte Reserve des 1. FC Gievenbeck ein ganzes Törchen zustande brachte – und 15 kassierte. Elf davon allein am Sonntag beim Gastspiel bei Germania Hauenhorst: 0:11 (0:4) – ein gebrauchter Tag. „In der Kabine war die Stimmung entsprechend“, verriet Trainer Michael Füstmann nach der schweren Schmach. „Mund abwischen und nach vorne gucken“, zitierte er eine alte Fußball-Weisheit. Was sonst?

Verletzte, Urlauber – Füstmann sind aktuell ein wenig die Hände gebunden, was die Alternativen angeht. Mit Jens Karrmann saß gar ein Kicker aus den Alten Herren auf der Bank. Er wurde eine halbe Stunde vor dem Ende eingewechselt. Da war das Spiel bereits verloren.

Yannik Willers (14.), An­dreas Heckmann (30.), Sven Mersch (39.) und erneut Willers (45.+1) hatten die Platzherren mit ihren Treffern auf Kurs gebracht. „Wir wollten nach der Pause den Laden einigermaßen dichthalten – und haben total enttäuscht“, bilanzierte der Coach. Ein Foulelfmeter in Minute 47 leitete den torreichen zweiten Abschnitt ein (Michael Heckmann). Gievenbeck ergab sich fortan in sein Schicksal, kassierte weitere Tore, zumeist nach individuellen Fehlern. Anil Kesluhoglu (51.), Willers (56.), Andreas Heckmann (59.), Mersch (63.), Alan Krzesinski (75.) und Jan-Hendrik Koers (81.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. „Darüber werden wir reden müssen“, sagt Füstmann. Am Dienstag im Training – da werden klare Worte fallen. FCG: Lardi – Ramsbrock, Kuliev, Bernhardt, Gilks – Tordat, Kartalci (66. Aholou) – Ginkel, Fernandez Mendes, Hamdan – Bichler (60. Karrmann)