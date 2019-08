Nach dem Sieg im Derby gegen Gievenbeck und der Niederlage in Greven hatte sich BW Aasee mutig gegen den klaren Favoriten und Aufstiegskandidaten Vorwärts Wettringen die nächsten drei Punkte vorgenommen. Tatsächlich hatten die Gastgeber am Ende verdient, aber mit einer kleinen Portion Glück mit 2:1 (1:1) die Nase vorn.

BWA begann druckvoll, dominierte die Anfangsphase und brachte Wettringen immer wieder in Bedrängnis. Nach einem Foul an Tom Gaese zeigte der teils überforderte Schiedsrichter Thomas Wolf folgerichtig auf den Punkt. Ersan Keser verwandelte den Strafstoß sicher zur Führung (14.). Der Gegentreffer rüttelte die bis dahin eher teilnahmslosen Gäste wach. Vorwärts war jetzt wirklich das Motto. Die größte Chance durch Torsten Fiefhaus, der allein aufs Tor zuging, vereitelte Keeper Eike Remmert stark (33.). Gegen Lyon Meyerings Ausgleichstreffer war er aber kurz vor der Pause dann machtlos (43.). Nach dem Wechsel begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Es war erneut Keser, der mit dem 2:1 für die Entscheidung sorgte (56.). Wettringen hatte im Gegenzug die Chance auf den Ausgleich, doch Meyerings Schuss ging am Tor vorbei (57.).

20 Minuten vor dem Schluss stellte Coach Andre Kuhlmann die Taktik um und beschränkte sich voll auf die Defensive. Die Münsteraner verteidigten stark, und mit dem bärenstarken Remmert im Rücken brannte nichts mehr an. Malte Glatzel hätte alles klarmachen können, traf aber nur die Latte (81.).

Für Kuhlmann war der Sieg eine Kollektivleistung. „Die drei Punkte gehen auf das Konto der Innenverteidigung. Jeder ist über seine Grenze gegangen“, sagte er durchaus zufrieden. BWA: Remmert – Märten (46. Andro), Kleine, Schäfer, Zilligen (64. Eggenstein) – Ates – Schulte, Gaese, Bergmann, Ciuraj (80. Hermening) – Keser (76. Glatzel)