Wenn die Besucher am Sportplatz nachdenken, ob sie lieber das zweite Kaltgetränk zu sich nehmen oder etwas Gebratenes vom Grill, dann muss irgendetwas nicht stimmen. Aber bei den tropischen Temperaturen am Sonntagnachmittag war Flüssigkeit eher angesagt als die beliebte Fußballwurst. Da die zwei Männer in Diensten des VfL Wolbeck ihren Job vor der glühenden Holzkohle in bewundernswerter Weise verrichteten, wurde ihnen schon aus Mitgefühl einiges abgekauft.

Wenn die Trainer nach dem Spiel in ihrer Beurteilung auf gleicher Wellenlänge schwimmen, dann sollte es eine eindeutige Angelegenheit gewesen sein. War es aber nicht. Denn der Gastgeber kam beim 2:1 (0:1)-Sieg erst nach dem Wechsel aus den Sträuchern, während sich die SG Telgte vor der Pause von ihrer besten Seite zeigten. Da sie es aber versäumten, nach dem Führungstor von Josef Maffenbeier (Foulelfmeter in der 19. Minute) den zweiten Treffer nachzulegen, wurde es nichts mit den erhofften ersten Saisonpunkten. Nils Möllers wird sich da besonders ärgern, da er völlig freistehend am starken Nikolas Roenert scheiterte (38.).

„Fußball ist schon ein komischer Sport. Vor einer Woche kriegen wir in der 92. Minute das 1:2, jetzt schießen wir in der 92. Minute das 2:1. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das so schnell ausgleicht.“ Für Coach Alois Fetsch war es aber nicht nur Gerechtigkeit, die seinem VfL da widerfuhr. Der Trainer sah den Erfolg auch als absolut verdient an. „Das aber nur wegen unserer starken zweiten Halbzeit.“

Offensichtlich hatte Fetsch in der Kabinenansprache die richtigen Worte gefunden und seine Truppe bei der Ehre gepackt. Denn was die Wolbecker im zweiten Abschnitt boten, war mehr oder weniger das Spiel auf ein Tor. Sieben Minuten waren verstrichen, da flog ein Kopfball von Marco Bensmann ins Netz. Und weil auch in der Folgezeit die Blau-Weißenk ihren Sturm- und Dranglauf fortsetzten, wurde SG-Schlussmann Max Wulfert permanent gefordert. Zweimal parierte er glänzend, als Jan Schroer – jeweils per Kopf – schon den Siegtreffer bejubeln wollte. Beim dritten Mal war er dann machtlos. Schroers Kopfball flog gegen die Querlatte, Robin Westhues war zur Stelle – 2:1. „War ich zur Pause noch sehr ungehalten, so muss ich jetzt meiner Truppe großen Respekt zollen. Und das bei der Hitze“, bilanzierte Fetsch. VfL: Roenert – Frerichs, Quabeck, J. Bodin, Schroer – Lubitz (51. Möllers), Bensmann, Höppner, Thewes (90. Vielmeyer) – Sollik, Jakob (78. Westhues)