Münster -

Felix Brummel muss am Montagabend früh ins Bett gehen und am Dienstagmorgen bestens ausgeschlafen wieder aufstehen. Der Münsteraner bestreitet bei der Ruder-WM in Österreich mit dem deutschen Vierer das erste Rennen des Tages und muss im Hoffnungslauf mindestens Zweiter werden, um seinen Olympiatraum nicht begraben zu müssen.