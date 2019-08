Weiteres Profijahr sitzt für Patrick Dirksmeier noch drin

Zumindest das konnte Patrick Dirksmeier mit Gewissheit sagen. Auch 2020 wird der Triathlet von Tri Finish Münster eine Profilizenz lösen. Am Ende des Olympia-Jahres, wird er 36 Jahre alt sein, und auch der Vertrag mit Hauptsponsor Kammachi Consulting läuft aus. Die Langstrecken-Spezialisten kommen dann in die besten Wettkampf-Jahre.

Dirksmeier, der dreifacher Champion beim Sparda-Münster-City-Triathlon ist und auch schon Sportler des Jahres in Münster war, weiß noch nicht so recht, wie es anschließend für ihn weitergeht. Der Rechtsanwalt, der Sport und Beruf unter einen Aerohelm bekommt, ist nun auch Familienvater.

Klar würde er sich gerne für den Ironman Hawaii qualifizieren. „Dafür müsste ich praktisch ein Rennen gewinnen oder zumindest Zweiter oder Dritter werden“, sagt er. Fraglich, ob das geht. Beim Rennen in Frankfurt, gleichzeitig die Europameisterschaft in dieser Serie, wurde er Siebter. Hier hätte Rang sechs gereicht. Bei anderen Qualifikationswettkämpfen müsste schon ein Podestplatz her. Dirksmeier hofft auf Hawaii, will aber nicht mit aller Macht die Qualifikation schaffen. Dafür muss alles passen, also baut er auch etwas vor: „Schaffe ich es nicht, ist es kein Problem für mich. Hawaii wäre ein Riesenaufwand. Und ich wäre drei Woche von daheim weg.“ So nimmt er Druck vom Kessel.

Aber er bleibt auch dran: Im September nimmt er die Strecke über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rad und 42,2 Kilometer Laufen in der Emilia Romagna zum zweiten Mal in diesem Jahr in Angriff. Es ist das erste europäische Rennen, in dem man die Qualifikation für die WM auf Hawaii im Oktober 2020 schaffen kann. Wer dort starten wird? Vor allem diejenigen, die für 2019 die WM-Quali nicht geschafft haben. Vielleicht geht was für Dirksmeier, vielleicht auch nicht.

Gerade erst hat er die „halbe“ Ironman-Distanz im französischen Vichy bestritten. Dirksmeier wurde starker Vierter, kassierte 1250 Dollar Preisgeld. Nach genau vier Stunden war er im Ziel, keine drei Minuten betrug der Rückstand auf den siegreichen Franzosen Yohan Le Berre. „Er hat seinen entscheidenden Vorsprung bei den Abfahrten herausgeholt“, sagt der 34-Jährige. Er hat wieder etwas dazugelernt, das Risiko des Franzosen wollte und konnte er jedoch nicht eingehen.

Aber auch das gehörte zum Lernprozess. Eigentlich hatte er sich auf ein Laufduell gegen den Australier David McNamee um Platz zwei eingestellt. Doch als Dirksmeier die letzten 20 Kilometer auf dem Rad kontrolliert agierte, fuhr der starke Läufer Franz Löschke noch auf. Am Ende siegte Le Berre vor McNamee und Löschke. Dirksmeier als Vierter gönnte sich nach einem Rennen unter glühender Sonne und einem superschweren Radkurs zumindest am Tag danach ein Eis. Trotz aller Diät und Trainingsfron musste das drinsitzen.

Nun also Italien im September, das dürfte spektakulär werden. Ein superschweres Rennen vor pittoresker Kulisse. Mit seinem Trainergespann Ute Möckel und Erik Santen wird sich Dirksmeier wieder penibel vorbereiten. „Ich konnte mich in der Vergangenheit immer wieder steigern. Irgendwo werden wir noch ein paar Watt finden.“