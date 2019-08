Nun hat Benjamin Heeke auch diesen „Ground“ eingesammelt. Bis zum Dienstagabend war er noch nie auf der Anlage von GW Albersloh an der Adolfshöhe – weder als Spieler noch als Trainer. Die erste Erfahrung war dann aber richtig gut. Standesgemäß 6:0 (2:0) gewann der Fußball-Westfalenligist das Zweitrundenspiel im Kreispokal beim tapferen aber schlussendlich chancenlosen A-Ligisten. Jannik Balz (33.) und Fabian Gerick (36.) eröffneten den Torreigen vor der Pause. Die weiteren Treffer erzielten Christian Keil (65.), Moritz Leisgang (69. und 82.) sowie Nils Heubrock (87.). Den nächsten Gievenbecker Gegner ermitteln die Bezirksligisten Borussia Münster und Freckenhorst im direkten Duell.

Auch Landesligist Westfalia Kinderhaus löste die Pflichtaufgabe im Pokal beim BSV Ostbevern sicher. Trainer Marcel Pielage nutzte die Gelegenheit zu einer ordentlichen Rotation. Die Gäste siegten mit 4:1 (1:0). Ostbevern traf per Eigentor zum 0:1 (42.), als weitere Torschützen der Westfalia fielen Jonas Kreutzer (49.), Jan Kniesel (67.) und Niels Lautenbach (83.) auf. Für Ostbevern erzielte Carsten Esser das 1:3. In der dritten Runde muss sich die Westfalia mit dem Sieger der Partie zwischen dem FC Nordkirchen und dem BSV Roxel auseinandersetzen.

Ebenfalls die dritte Runde erreichte der SV Mauritz. Die Münsteraner siegten in Sendenhorst nach Elfmeterschießen 4:3.

► Am Mittwoch geht es für Landesligist BSV Roxel mit einer richtig harten Nuss weiter. Der FC Nordkirchen, in der Vorsaison Bezirksliga-Vize in der Staffel 8 und nun in die 11 gewechselt, ist um 19.30 Uhr Gastgeber der Kleeblätter. Deren Trainer Sebastian Hänsel spielte zwischen 2010 und 2012 für den FCN. Zur gleichen Zeit tritt außerdem Westfalenligist TuS Hiltrup bei A-Ligist GS Hohenholte an.