53 Starter hat Christoph Möhring vom SC Hansa Münster bei den U-19-Europameisterschaften der Laser-Segler im polnischen Dziwnow hinter sich lassen können – ein schwacher Trost für den 18-jährigen Münsteraner, der sich für die Titelkämpfe deutlich mehr vorgenommen hatte, als den 83. Rang im Abschlussklassement. Unter schwierigen Bedingungen auf der Ostsee und in einem qualitativ wie quantitativ stark besetztem Feld erwischte er alles andere als einen Start nach Maß, geriet nach Platzierungen im Mittelfeld zum Auftakt des zweiten Wettkampftages mit einem Fehlstart unter Druck, dem er nicht standhalten konnte. Beim Split nach der EM-Halbzeit rutschte der Münsteraner aus der „Gold-Fleet“, die den Europameister aussegelte, in die „Silver Fleet“, in der die Ränge ab Platz 70 ausgemacht wurden. Dort zeigte der Hansa-Segler seine Qualitäten, landete in vier der sechs Rennen in den Top Ten und belegte zum Abschluss Rang vier in seinem Feld. Mit diesen positiven Resultaten als Ansporn steht in der kommenden Woche der Europa-Cup auf dem Plattensee in Ungarn an.