Der Wechsel kam nicht überraschend: Radprofi John Degenkolb tritt ab 2020 für den belgischen Rennstall Lotto-Soudal in die Pedalen. Der 30 Jahre alte Deutsche kehrt seinem bisherigen Team Trek-Sega­fredo den Rücken. Die Nichtnominierung für die Tour de France aus sportlichen Gründen spielte bei der Entscheidungsfindung Degenkolbs eine nicht unerhebliche Rolle.

Neuanfang! „Die Verhandlungen mit Lotto-Soudal haben ergeben, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt zwischen den Teamzielen und meinen persönlichen“, hieß es in einer Pressemitteilung der Mannschaft. Bei der Rundfahrt durch Spanien und der Straßen-Weltmeisterschaft in Yorkshire (22. bis 29. September) trägt er noch die Farben seines aktuellen Arbeitgebers. Und bei der 14. Auflage des Sparkassen-Münsterland-Giro . Darauf deutet ein Post in den sozialen Netzwerken hin. Unlängst hat Degenkolb da über seine neuen Pläne geschrieben und kundgetan, unter anderem dort an den Start gehen zu wollen. Er wird das Feld bereichern. 2016 eröffnete der Sprinter bei dem Spektakel durch die Region 150 Meter vor dem Ziel den Schlussspurt und verwies Roy Jans und Pascal Ackermann auf die Plätze. Damals noch im Dress der Equipe von Giant-Alpecin.

Zwölf World-Tour-Teams haben gemeldet. So viele wie noch nie zuvor. Chef-Organisator Rainer Bergmann ist begeistert. „Wir haben uns einen Namen gemacht“, sagt er. Dazu gesellen sich auch zwölf Professional-Continental-Teams und vier deutsche Continental-Mannschaften. Ganz großer Sport im Münsterland. Mit Degenkolb – das scheint amtlich.