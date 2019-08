Am Samstag um Punkt 12 Uhr wird Felix Brummel sein letztes Weltmeisterschaftsrennen im österreichischen Ottensheim bestreiten. Diesen Termin kann man sich gut merken, aber ein Einsatz um 14.42 Uhr wäre dem Münsteraner deutlich lieber gewesen. Dann nämlich werden im Vierer ohne Steuermann die Medaillen vergeben, Brummel und seine Mitstreiter kämpfen zuvor im B-Finale um die Ränge sieben bis zwölf. Durch den fünften Rang im ersten Halbfinale am Donnerstag verpasste das deutsche Quartett die Chance auf eine WM-Medaille. „Wir sind leider kein gutes Rennen gefahren“, analysierte Brummel im Nachgang, „zwar am Anfang schnell, dafür mussten wir am Ende einige Körner liegen lassen.“

Bundestrainer Tim Schönberg sprach von leeren Akkus, die dem deutschen Quartett nach 1500 Metern auf Augenhöhe mit der Weltspitze im Endspurt noch fast zehn Sekunden Rückstand auf das Spitzentrio aus Australien, Polen und den USA einbrockte.

Zwei Tage bleiben Brummel, Felix Wimberger, Max Planer und Nico Merget jetzt, um den Frust aus den Klamotten zu schütteln – und mit den verbliebenen Reserven doch noch für ein Happy-End zu sorgen. Platz zwei im B-Finale und damit Rang acht in der WM-Wertung reichen für das Olympia-Ticket – und damit dem Minimalziel bei diesen Welttitelkämpfen. Der Kampf um eine Medaille wäre die Kür gewesen – jetzt steht die Besatzung also in der Pflicht. „Das wird noch mal ein Todesrennen, weil alle es nochmal versuchen werden“, macht sich Brummel auf ein furioses Finale am Samstag gefasst – und die Entscheidung, wem zu High Noon die Stunde schlägt.