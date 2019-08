Es ist ein wiederkehrendes Problem und ist den Hockey-Mannschaften des THC Münster bekannt. Regelmäßig vor dem Start der neuen Feldsaison herrscht auf dem Platz am Dingbängerweg akute Personalnot, die studentisch geprägten Teams sind wegen der Semesterferien und einiger Auslandsaufenthalte arg gebeutelt. Doch sowohl Florian Korte als Coach der Oberliga-Damen als auch Herren-Trainer Elias Gövert gehen mit diesem Handicap gelassen um, schließlich kennen sie die Widrigkeiten aus der Vergangenheit.

54 Mann – darunter die Neuzugänge Tom Krause ( Georgsmarienhütte ), Paul Reinmuth (eigene Jugend) und die Torhüter Tom Krause (Rheine) und Moritz Danzer (Bonn) – stehen auf den Spielberichtsbögen der ersten und zweiten Herren-Mannschaft, in wechselnder Besetzung trafen sich seit Trainingsbeginn Mitte Juli 14 bis 16 Akteure zu den Einheiten. Alles andere als optimal, zumal der THC nach einem internen Missverständnis keine Testspielpartner gefunden hat. Doch Gövert, der nach seiner Zeit als Assistent von Spielertrainer Moritz Paar nun erstmals allein in der Verantwortung steht, nimmt die Umstände an, wie sie sind. „Wir haben in den Einheiten viel an taktischen Dingen gearbeitet, werden sicher anders als in der vergangenen Saison in der Regionalliga auftreten. Wir sind gut vorbereitet“, sagt Gövert vor der ersten Partie am Sonntag (14 Uhr) bei der ETG Wuppertal, die der Coach als einen Konkurrenten im Liga-Vorderfeld neben dem Top-Favoriten ETuF Essen einschätzt. Der Wiederaufstieg ist innerhalb der Mannschaft ein Thema, auch Gövert würde sich nicht wehren, nennt aber eine Platzierung unter den besten drei als Ziel. Zuerst gilt es aber, sich bis Oktober durchzukämpfen. „Erst dann ist personell Licht am Horizont zu sehen.“

Übertragbar ist diese Aussage auf die THC-Damen, die durch genannte Gründe ebenfalls dezimiert in der Vorbereitung war. „Wir müssen sehen, dass wir durch die ersten Spieltage kommen. Aber ich denke, dass wir es hinkriegen werden“, sagt Korte, der nach dem Auftakt am Sonntag (16 Uhr) gegen den Aufsteiger Club Raffelberg II seine Kapitänin Nina Becker verabschieden muss. Pascale Höll übernimmt das Amt beim Vorjahresvize, der jetzt den Titel im Blick hat. Die Qualität dazu hat der THC, der sich mit sechs Zu-null-Siegen am Stück aus der Vorsaison verabschiedet hatte und zuletzt im Test dem Regionalligisten Uhlenhorst Mülheim II (2:4) nur knapp unterlag. „Wenn wir uns in der Hinrunde eine gute Ausgangslage erarbeiten, haben wir gute Chancen. In der Rückrunde werden wir das beste Team sein“, sagt Korte. Erst mal aber gilt es, die personelle Notlage zu meistern.