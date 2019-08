Titelchance für die Mammuts, Übergang für die Blackhawks

Die Tabelle lügt bekanntlich selten, allerdings kann sie vor allem eins nicht: die Zukunft voraussagen. Sascha Krotil , Trainer der Münster Mammuts, genießt das Halbzeitranking der NRW-Oberliga deswegen mit aller gebotenen Vorsicht. Wenn sein Team am Sonntag mit blütenweißer Weste das sieglose Schlusslicht Amboss Remscheid empfängt, dann verspricht die Tabelle den Zuschauern am Schifffahrter Damm einen veritablen Langeweiler mit einem klaren Favoriten auf der einen und einem hoffnungslosen Außenseiter auf der anderen Seite. In der Praxis erwartet Krotil zum Neustart nach der langen Sommerpause ein Duell auf Augenhöhe.

„Da kommt aktuell noch viel aus der Gerüchteküche, aber wie es scheint, hat Remscheid kräftig aufgerüstet und will mit allen Mitteln den Abstieg verhindern“, so der Trainer. Schriftliche Nachfragen beim Trainer des Gegners sind bislang ins Leere gelaufen. Was bleibt, sind durchaus glaubwürdige Gerüchte über Verpflichtungen von wertvollen Importspielern aus Kanada, Polen und den USA. Erste Neuzugänge aus England und den Niederlanden präsentierte Remscheid bereits zum Abschluss der Hinrunde. „Und wenn die Namen stimmen, die ich gehört habe, dann sind das echte Verstärkungen“, so Krotil.

Allemal ist Vorsicht geboten, zumal mit Kapitän Nico Peters, Simon Schulze-Pensing (beide verletzt) und Eric Adams (USA-Aufenthalt) drei Stützen der Mammuts-Statik definitiv an diesem Samstag fehlen – und eventuell auch in den folgenden „Hammerwochen“ (Krotil) mit dem Derby bei den Blackhawks (7. September) und dem Spitzenspiel bei Verfolger Düsseldorf (14. September). „aber darauf schauen wir noch nicht, dafür wird es am Sonntag zu schwer. Wir sehen das von Spiel zu Spiel.“

Exakt in diesem Sinne und nahezu wortgleich beschreibt Alexander Naretz die Maxime bei den Blackhawks, die sich erst dann auf das Derby freuen, wenn die Schlacht am Samstag bei den Dortmund Giants geschlagen ist. „Wir schauen nur von Spiel zu Spiel“, sagt Naretz, Teamsprecher und Mitglied des Trainerteams in Personalunion. Er weiß ebenfalls, um die Schwächen einer tabellenbasierten Saisonanalyse. „Da stehen wir mit einer 2:3-Bilanz, aber so schlecht ist die Situation nicht. Wir haben nicht einmal mit 0:30 die Klatsche bekommen. Stattdessen haben wir zweimal in der Schlussphase die entscheidenden Punkte kassiert.“

Eine Mischung aus Pech und Lehrgeld einer im Aufbau und Umbruch befindlichen Mannschaft, führt Naretz in seiner Ursachenforschung an. „Das ist für uns eine Übergangssaison. In der kommenden Spielzeit greifen wir wieder voll an. Dann haben die Rookies ein Jahr Erfahrung in den Knochen und viele Leistungsträger sind zurück.“ Einige schaffen bereits viel früher ihr Comeback. „Ich will da keine Namen nennen. Das machen wir auch ein bisschen von der Saisonentwicklung und den persönlichen Heilungsprozessen abhängig“, bleibt Naretz bewusst vage. Wer jedoch den Auftritt der Blackhawks-Reserve am vergangenen Wochenende verfolgte, der konnte bereits ein erstes Wiedersehen mit bewährten Kämpen feiern. „Da haben einige schon wieder Matchpraxis gesammelt.“ Auch in Dortmund könnte Chefcoach Bilal Khalil das eine oder andere Ass aus dem Ärmel zaubern – das Derby sieben Tage später dürfte den Heilungsprozess ohnehin noch einmal deutlich beschleunigen.