Triumphale Klimke holt in Luhmühlen EM-Gold mit dem Team und im Einzel

Als Ingrid Klimke ihre Aufgaben im abschließenden Springen der Vielseitigkeits-Europameisterschaft in Luhmühlen fehlerfrei gelöst hatte, hatte sie bereits eine Goldmedaille sicher. Ihr Ergebnis machte schon vor dem letzten Reiter Michael Jung den Sieg der deutschen Equipe vor Großbritannien und Schweden perfekt. Dass die Münsteranerin mit Hale Bob aber auch ihren Titel in der Einzelwertung verteidigte, hatte sie dem Abwurf von dem nach der Dressur und dem Geländeritt führenden Jung zu verdanken, der sich mit Chipmunk ausgangs der dritten zweifachen Kombination einen Fehler erlaubte und mit 24,90 Punkten hinter Klimke (22,20) rutschte. Bronze gab es für die Irin Cathal Daniels mit Rioghan Rua (29,00).

Für die Münsteranerin war es ein nahezu perfektes Wochenende, das mit einer hervorragenden Dressur begann. Im Viereck zeigte sich Hale Bob „unheimlich ausdrucksstark“, nur knapp reihte sich die Reitmeisterin auf Rang zwei ein. „Ich konnte alles so reiten, wie ich wollte. Es hat total Spaß gemacht, es fühlte sich locker und harmonisch an“, sagte Klimke.

Vielseitigkeits-EM in Luhmühlen 1/21 Medaillenregen für den deutschen Pferdesport in Luhmühlen! Foto: Friso Gentsch

Bei der Vielseitigkeits-Europameisterschaft gingen die ersten beiden Plätze an Deutschland. Auch der Team-Titel ging an Deutschland. Foto: Friso Gentsch

Mit einer Nullrunde auf dem 15 Jahre alten Hale Bob sicherte sich Ingrid Klimke im abschließenden Springen des Heim-Championats den Sieg. Foto: Friso Gentsch

Die 51-Jährige aus Münster präsentiert ihre Goldmedaillen für den Sieg im Einzel und mit der Mannschaft. Foto: Friso Gentsch

Ingrid Klimke ist damit zum zweiten Mal Europameisterin der Vielseitigkeitsreiter. Auch bei der EM vor zwei Jahren im polnischen Strzegom hatte Klimke gewonnen. Foto: Friso Gentsch

Mit dem zweiten Platz musste sich Michael Jung zufrieden geben. Foto: Friso Gentsch

Mit seinem Pferd Chipmunk hatte Jung nach Dressur und Geländeritt noch an erster Stelle gelegen. Foto: Friso Gentsch

Das Duo Klimke/Jung holte sich in Lumühlen gemeinsam auch den Mannschafts-Titel. Zur Equipe gehörten auch Andreas Dibwoski aus Döhle auf Corrida und Kai Rüder (Bild) von der Insel Fehmarn auf Colani Sunrise. Foto: Friso Gentsch

Zuschauer beobachten die Verfassungsprüfung nach dem Geländeritt. Dabei wird überprüft, ob das Pferd unverletzt ist. Foto: Friso Gentsch

Sehen Sie im Folgenden weitere Impressionen von der Vielseitigkeits-EM in Luhmühlen. Foto: Friso Gentsch

Die deutsche Vielseitigkeitsreiterin Josefa Sommer auf Hamilton wird zur Geländeprüfung geführt. Foto: Friso Gentsch

ie deutsche Vielseitigkeitsreiterin Sandra Auffahrt auf Viamant du Matz reitet in der Geländeprüfung über ein Hindernis. Foto: Friso Gentsch

Der deutsche Vielseitigkeitsreiter Kai Rüder auf Colani Sunrise reitet in der Geländeprüfung durch ein Wasserhindernis. Foto: Friso Gentsch

Der deutsche Vielseitigkeitsreiter Michael Jung auf Chipmunk reitet in der Geländeprüfung durch ein Wasserhindernis. Foto: Friso Gentsch

Das Pferd Tresor de Chignan der Vielseitigkeitsreiterin Caroline Gerber aus der Schweiz verweigert in der Geländeprüfung vor einem Hindernis. Foto: Friso Gentsch

Die deutsche Vielseitigkeitsreiterin Nadine Marzahl auf Valentine reitet in der Geländeprüfung durch ein Wasserhindernis. Foto: Friso Gentsch

Der irische Vielseitigkeitsreiter Tony Kennedy auf Westeria Lane reitet in der Springprüfung über ein Hindernis. Foto: Friso Gentsch

Ein Turnierhelfer kühlt sich mit einem Tuch ab. Foto: Friso Gentsch

Der britische Vielseitigkeitsreiter Oliver Townend auf Cooley Master Class reitet in der Dressurprüfung. Foto: Friso Gentsch

Die deutsche Vielseitigkeitsreiterin Ingrid Klimke auf Hale Bob freut sich nach ihrer Dressurprüfung. Foto: Friso Gentsch

Der niederländische Vielseitigkeitsreiter Tim Lips auf Bayro reitet in der Dressurprüfung. Foto: Friso Gentsch

„Kurzer Ups” beim Geländeritt

Und im Gelände lief es für sie ebenso fantastisch weiter. Wie am Schnürchen galoppierte der 15 Jahre alte Wallach über den Kurs in der Lüneburger Heide, fehlerfrei und in der vorgegebenen Zeit bewältigte das Reitpaar die 5800 Meter lange Strecke, die Kursdesigner Mike Etherington-Smith mit 26 Hindernissen versehen hatte. „Auch hier hat alles so geklappt, wie ich es mir gewünscht habe. Ich hatte mir zuvor die anderen Starter angeschaut und gesehen, dass es sich gut reiten lässt“, meinte Klimke, die nur am zweiten Wasserhindernis an einer Hecke einen kurzen Hallo-Wach-Moment erlebte. „Da hat Bobby für eine Sekunde gestutzt. Aber ich hatte ihn direkt wieder vor den Hilfen, das war nur ein kurzer Ups. Er war sofort wieder fokussiert.“

Die Weichen für eine Einzelmedaille waren gestellt, der Vorsprung in der Teamwertung war dank der starken Ritte von Klimke, Jung sowie von Andreas Dibowski mit Corrida (im Einzel 16.) komfortabel.

Tränen in den Augen bei der Siegerehrung

Es war also angerichtet in Luhmühlen für die deutsche Equipe, zu der auch Kai Rüder mit Colani Sunrise (im Einzel 24.) gehörte. Ein doppelter Heimsieg war für die Schützlinge von Bundestrainer Hans Melzer greifbar – und wurde es am Sonntag dann auch. Einzig die Reihenfolge an der Spitze änderte sich nach den zwölf Hindernissen mit 15 Sprüngen noch einmal. Klimke bekam auf dem Abreiteplatz das Malheur von Jung mit, mit Tränen in den Augen nahm sie die Gratulationen für ihren zweiten Einzeltitel bei einer EM nach 2017 entgegen.

„ Ich bin einfach glücklich und froh, dass Hale Bob so super gut sprang. Ich bin einfach glücklich und froh, dass Hale Bob so super gut sprang. “ Ingrid Klimke über ihr Pferd

Es folgten emotionale Momente bei der Siegerehrung, bei der sie immer wieder auf ihren sportlichen Partner zeigte. „Ich kann es noch gar nicht fassen. Ich bin einfach glücklich und froh, dass Hale Bob so super gut sprang. Ich bin dankbar, dass ich ihn habe“, sagte die Doppel-Europameisterin, die wie ihre Teamkollegen den Bundestrainer rundum glücklich machte. „Ich habe vorher geträumt, dass wir Erster und Zweiter sind und die Mannschaftswertung gewinnen“, sagte Melzer. „Ich wusste, dass es schwer wird. Dass es am Ende so souverän ist, hätte ich nicht gedacht.”