Preußen-Kader bietet derzeit immer weniger Optionen

Als der Showdown näher rückte und auch noch direkt vor der Nase des Preußen-Fanblocks ausgetragen wurde, kamen sofort die Sprechchöre. „Schuuuuulze Niehuuuuues!“ Der Keeper des Drittligisten war die große Hoffnung des Anhangs vor dem Elfmeterschießen im Zweitrundenduell des Westfalenpokals beim SV Rödinghausen . Jener Schulze Niehues, Vorname Max und einziger Münsteraner, der aktuell konstant auf höchstem Niveau unterwegs ist, hielt zwar den Versuch von Omar Traoré , doch das reichte nicht. 3:4 vom Punkt und in der Endabrechnung, mal wieder das Aus gegen den unbequemen Regionalligisten. Wieder kein DFB-Pokal , wieder keine Partie, die Auftrieb gibt.

Alle waren nach dem bitteren Schlussakt dieser Pokalschlacht bemüht, die kleinen Schritte nach vorn in den Vordergrund zu rücken. Na klar, trotz des Ausscheidens hatte die kämpferische Komponente gestimmt, die Deckung stand weitgehend. „Der Gegner war erwartet ekelhaft, er hat dreckig und robust gespielt“, so Schulze Niehues. „Uns fehlten leider die spielerischen Momente, wir haben keine Gelegenheiten herausgespielt.“ Damit hatte er das Geschehen schon ganz gut zusammengefasst. Und das Problem gleich mit. So erfolgreich sich die Gäste auch der speziellen Handschrift des Regionalligisten widersetzten, klemmte erneut der Vorwärtsgang gewaltig. „Wir tun uns zurzeit ja allgemein schwer, Chancen zu kreieren, müssten mal mehr Flanken bringen, mehr abschließen. Vielleicht rutscht ja mal einer durch, die Bälle müssen in den Strafraum“, sagte Kapitän Julian Schauerte, der von seiner Seite aus fast wie ein Spielmacher agierte.

Über rechts gab es so immerhin ein paar Ansätze. Die Gegenseite lag derweil fast brach, da Maurice Litka dort seine Stärken schwerer ausspielen kann und Debütant Alexander Rossipal mit Traoré äußerst beschäftigt war, sich kaum nach vorn einschaltete. Vor der Abwehr hatte Nico Brandenburger als zweikampferfahrener Typus den Zuschlag erhalten. Auch weil er es sich „über Wochen verdient“ hatte, wie Trainer Sven Hübscher berichtete. Es war neben der Linksverteidiger-Stelle jedoch quasi die einzige Position, auf der der Coach noch die Qual der Wahl hatte. Mit dem Ausfall der angeschlagenen Seref Özcan, Lucas Cuetound Joel Grodowski reduzierten sich die Offensivoptionen, unter denen der Länderspielreisende Rufat Dadashov ohnehin fehlt, noch mal drastisch. Als Luca Schnellbacher zum Schluss noch einen Pferdekuss erhielt, brachte Hübscher Kevin Rodrigues Pires und danach Niklas Heidemann für Philipp Hoffmann. Das war keine bewusste Stärkung der Abwehr, sondern kaum anders möglich. Ansonsten bot die Bank nur noch Talente und vor allem keinen einzigen Angreifer. Der Kader, das zeigt sich bereits früh, ist auf Kante genäht. Hübscher ist sehr wohl anzurechnen, dass er diese Problematik nicht mal am Rande thematisiert. Dabei läge die Versuchung nahe, sich auf diesem Wege Alibis zu besorgen.

Kind eins ist mit dem Pokal-Aus, das vor allem der Kasse nicht gut tut, bereits in den Brunnen gefallen. Kind zwei, die Liga, ist dagegen nicht nur in vollem Gange, sondern und hält noch 31 ausstehende Episoden bereit. Mittelfeld-Stratege Fridolin Wagner möchte für die nach dem freien Wochenende anstehenden Aufgaben jedoch noch keine Alarmstimmung zulassen. „Wir sind nicht so weit weg. Klar, uns fehlen in der Offensive im Moment etwas die tiefen Läufe. Aber ich bin relativ zuversichtlich, dass sich das wieder ändert.“ Ein klassischer Fall für akribische Trainingsarbeit. Auf den Punkt bringt es der 21-Jährige noch mit einer anderen Feststellung: „Am Anfang der Saison hatten wir noch oft das Spielglück auf unserer Seite. Das hat sich inzwischen leider gewendet.“