Auch das unnötige wie folgenreiche Pokal-Aus in Rödinghausen am Mittwoch änderte nichts an den Wochenendplänen beim SC Preußen . „Alles andere wäre ja Aktionismus“, sagte Trainer Sven Hübscher, der seinen Drittliga-Fußballern wie geplant über die Länderspiel-Pause am Samstag und Sonntag freigab, sodass einige von ihnen die Gelegenheit ergreifen und einen Trip in die Heimat antreten konnten.

Sechsmal Samstag Der DFB ist der Meinung, der Samstag stehe den Preußen besonders gut: Bei der Terminierung der Spieltage 11 bis 17 sind die Preußen angefangen am 5. Oktober in Unterhaching bis zum 30. November im Preußenstadion gegen Mannheim sechs Mal samstags um 14 Uhr gefragt. Lediglich das Gastspiel von Eintracht Braunschweig fällt auf einen Montag (11. November, 19 Uhr). ...

Einigen Akteuren wird die Pause allein mental gut tun, nachdem zuletzt alles andere als rund lief für die Adler. Andere nutzen die Zeit, um diverse Wehwehchen loszuwerden. Seref Özcan etwa, der mit Oberschenkelproblemen das K.o.-Spiel verpasste und am Montag wieder einsteigen soll. Das gilt auch für Lucas Cueto (Kniereizung) und Joel Grodowski (Gehirnerschütterung). Ole Kittner soll dann ebenfalls wieder mit der Mannschaft trainieren und könnte eine Alternative für das Heimspiel in einer Woche gegen Viktoria Köln sein. Der Vizekapitän hatte sich in Würzburg Mitte August einen Bänderriss zugezogen und seitdem gefehlt. Noch kein Thema derzeit ist Jannik Borgmann (Zeh ausgekugelt).

Gegen den Aufsteiger vom Rhein soll auch Rufat Dada­shov wieder Gewehr bei Fuß stehen. Am Freitagabend stand der 28-jährige Stürmer beim EM-Qualifikationsspiel in Wales noch im Aufgebot Aserbaidschans.