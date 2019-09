Benjamin Heeke trägt es mit Humor. „Wir können nicht sagen, wir fahren da hin, und hauen sie weg. Das funktioniert nicht“, vermutet der Trainer des 1. FC Gievenbeck vor der Partie bei der SpVgg Vreden . Nicht nur, dass die Gastgeber mit dem 4:1 beim VfL Theesen ein Ausrufezeichen setzten. Zuvor gaben sie auch dem SC Roland (2:0) das Nachsehen. Beim FCG haben sich gleichzeitig die Mienen nicht erhellt.

Erneut stehen elf Akteure nicht parat. Daher wird mit Peter Stüve ein A-Junior in den Kader rücken. Ein zweiter folgt, falls Johan Scherr sein Comeback doch verschieben muss. Noch vertagt Heeke seine unbedingte Erwartungshaltung: „Ab Oktober, wenn die Personalsituation besser aussieht, können wir eine Serie starten.“

Dabei können die nur drei Gegentore aus den ersten vier Partien als gutes Ergebnis gewertet werden. Kein Ligakonkurrent hat weniger kassiert. Keiner allerdings auch weniger erzielt. Vredens Torjäger Niklas Hilgemann traf so häufig wie der gesamte FCG. Was wohl auch ein Grund ist, warum der Absteiger im Kalenderjahr 2019 erst einen Heimsieg landete. Helfen könnte der immerhin schon zweifach erfolgreiche Tristan Niemann. Doch der klagt weiterhin über ein geschwollenes Knie. Zwar ergab die MRT-Untersuchung keinen Kreuzbandriss oder eine Schädigung des Meniskus. Seine Rückkehr steht aber in den Sternen. Heeke ist nicht als Freund von Ausreden bekannt, sagt aber auch: „Ich kann Positionen nicht so besetzen, wie es erforderlich wäre“. Aber Humor ist bekanntlich, wenn man trotzdem lacht: „Jede Mannschaft hat im Saisonverlauf ein Tief. Wir stecken gerade drin.“