Münster -

Von Jürgen Beckgerd

„Lauf der Emotionen“ hieß der Volksbank-Münster-Marathon schon einmal, mit „die pure Lust am Laufen“ verschaffte sich der Lauf in diesem Jahr ein neues Attribut. Beides ist zutreffend, davon überzeugten sich ein paar Tausend Zuschauer am Sonntag an der Strecke durch Münster und seine westlichen Stadtteile.