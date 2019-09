Die guten alten Zeiten. Mancher Preußen-Fan wird bestimmt sentimental, wenn er hört, mit welchem Trainer Viktoria Köln am Samstag (14 Uhr) an der Hammer Straße aufkreuzt. Na klar, jeder weiß es schon. Pavel Dotchev coacht den starken Neuling (13 Punkte, Rang fünf). Mit ihm wäre Münster 2013 um ein Haar in die 2. Bundesliga aufgestiegen.