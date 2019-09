Steuerschuld des SC Preußen Münster ist vom Tisch

Diesen finanziellen Tiefschlag muss der SC Preußen Münster nicht einstecken. Der Drittligist muss keine nachträgliche Steuerschuld von rund 270 000 Euro begleichen, die in der Zeit zwischen 2012 und 2016 aufgelaufen war. Vorstandsmitglied Bernd Niewöhner atmete tief durch, wie vermutlich auch alle Gremienmitglieder, dass dieser Kelch am SCP vorüberging: „Das ist sehr, sehr positiv. Um es klar zu sagen, gab es früher eine andere Handhabung, das frühere Präsidium konnte sich auf eine völlig andere geübte Praxis verlassen.“

Bereits im Etat der Vorsaison 2018/19 war eine Rückstellung für eine „schwebende Verbindlichkeit“ eingeplant worden, der Lizenzgeber DFB war im Bilde. Das Thema war auf der Jahreshauptversammlung im Dezember 2018 bereits angeklungen. Das Betriebsergebnis für die Spielzeit 2018/19 wird im kommenden Dezember dementsprechend besser ausfallen, eine frei gewordene Liquidität liegt laut Niewöhner aber nicht vor.

Steuerexperte Prof. Otto-Gerd Lippross , der in Münster eine Kanzlei als Rechtsanwalt und Steuerberater betreibt, sorgte am Ende des Tages für den positiven Bescheid für den SCP. Diese Nachzahlung gibt es nun nicht.► Wer prüfte?Auch unter dem alten Präsidium unter Dr. Marco de Angelis gab es in der Zeit von 2012 bis 2016 eine Betriebsprüfung durch das Finanzamt. Da gab es keinerlei Beanstandungen. Zum Beispiel beim Bau der Tribüne: Der Verein gab 5,0 Millionen Euro aus, war dabei aber vorsteuerabzugsberechtigt – andernfalls hätte die erstellte Tribüne 5,95 Millionen Euro gekostet, oder es hätten nur 4,2 Millionen Euro verbaut werden können. Wie man es halt dreht und wendet. Der SC Preußen war zu diesem Zeitpunkt ein gemeinnütziger Verein. Nach der Umwandlung des Profibereichs in eine Kapitalgesellschaft unter dem neuen Vorstand, der Ende 2016 antrat, erfolgte die nächste Betriebsprüfung durch sogenannte Konzernprüfer – die das Finanzrecht anders auslegen können. Damit begann die Debatte. Im vergangenen Jahr „ploppte“ die Forderung auf. Vor gut einem halben Jahr wurde der erste Anspruch von 400 000 Euro nebst Zinsen auf 270 000 gesenkt. Wie setzt sich die Forderung zusammen?Es ging um den Zeitraum von 2012 bis 2016. Die Preußen erhielten für die Betriebskosten städtische Zuschüsse über je 167 000 Euro (2012 und 2013), 158 000 Euro (2014) sowie 150 000 Euro (2015). Zudem erhielt der SCP Zuschüsse zum Betrieb des Flutlichts sowie der Fluchttore und des Brandschutzes in Höhe von 36 000, 66 000 und 22 000 Euro. Für Umbauarbeiten im Stadion wurden zudem 2,5 Millionen Euro bewilligt. In der Summe kamen die Konzernprüfer deshalb auf eine erste Nachzahlungsforderung von gut 400 000 Euro. Denn: Die Stadt Münster ist nicht von der Zahlung der Mehrwertsteuer befreit, ein Sportverein – bislang – bei einer Rechnungsstellung schon.

Diese Angelegenheit ist jetzt vom Tisch, Prof. Lippross setzte sich mit seiner Argumentation durch. Wobei der SCP, vertreten von dem Steuerexperten, durchaus bereit war, durch die In­stanzen zu gehen. Die Zahlung hätte sich deshalb weiter verschoben, Steuerprozesse können Jahre dauern.

Für die Zukunft aber bedeutet das für die ausgegliederte Profiabteilung, bei jedem Zuschuss durch die Stadt, die Besitzer des Stadions ist, die steuerliche Relevanz von Experten überprüfen zu lassen. „Wir hatten Vertrauensschutz, wir hatten gängige Methoden angewendet“, sagt Niewöhner.