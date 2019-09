Im April 2018 waren die Frauen von Westfalia Kinderhaus sehr, sehr nahe am Aufstieg zur Oberliga. Erst am letzten Spieltag fiel die Entscheidung gegen die Münsteranerinnen. Aus unterschiedlichen Gründen verließen einige Leistungsträgerinnen den Club im folgenden Sommer. Trainer Florian Ostendorf blieb und führte das neu formierte und extrem junge Team „durch ein Entwicklungsjahr“. Der Klassenerhalt war die Zielvorgabe, mit Rang vier übertraf Kinderhaus dann alle Erwartungen. Und nun? „Wir sind immer noch sehr jung, aber alle sind ein Jahr weiter. Wir möchten den nächsten Schritt machen und oben angreifen“, sagt Ostendorf forsch und selbstbewusst.

Um die Wünsche umzusetzen, wurde umfangreich trainiert. In der intensivsten Phase an sechs Tagen der Woche. Mit der Beteiligung war der ambitionierte Coach nicht immer zufrieden: „Es hätte besser sein können. Erfreulicherweise sind die Signale für die nächste Zeit positiv.“

Ostendorf hat einen Kader von 15 Spielerinnen, es fehlt noch eine dritte Torfrau, nach ihr wird weiter gesucht. Im Feld sieht der Trainer die Mannschaft „richtig gut“ aufgestellt. Sie soll „frech und mutig“ auftreten „und darf natürlich auch Fehler machen“.

Die Vorbereitung wurde von einer schweren Verletzung überschattet. Rückraumspielerin Julia Stegmann , Neuzugang aus Ibbenbüren, fällt mit einer Kreuzbandverletzung wohl längere Zeit aus. Ostendorf: „Es tut mir sehr leid für Julia. Sie hätte bei uns direkt eine führende Rolle einnehmen können.“ Zunächst wird auch Ann-Kathrin Glage fehlen, sie laboriert an einer Fingerblessur.

Mit dem Warm-up auf die neue Saison war Ostendorf nicht zufrieden. „Wir hatten keine guten Testspiel-Ergebnisse, es wird wohl drei, vier Spieltage brauchen, bis wir fähig sind, unser Potenzial auszuschöpfen.“ Natürlich will die Westfalia aber auch schon in der Startphase punkten. Im ersten Spiel hat sie am Samstag die HSG Hohenlimburg zu Gast. Die Partie beginnt auf Wunsch der Hagener bereits um 12.30 Uhr. „Ich bin sehr gespannt, wir werden uns strecken müssen“, sagt der Trainer. Das erste Auswärtsspiel führt Kinderhaus acht Tage später zum Liganeuling SG Bösperde. Danach wissen alle ein wenig mehr.