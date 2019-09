Als Cheftrainer Björn Hartwig seinen Wechsel zum Liga-Konkurrenten Friesen Telgte bekanntgab, wurde beim Landesligisten SC Münster 08 nicht lange überlegt, sondern zügig gehandelt. Andreas Helftewes, anderthalb Jahre Assistent Hartwigs, erfuhr eine Beförderung. Ein Mann mit Stallgeruch, es war die naheliegendste Lösung. Im Auswärtsspiel beim TV Werther am Sonntag (18 Uhr) erfährt er seine Feuertaufe – und dazu eine erste Standortbestimmung.

Die Vorbereitung der Nullachter war kompliziert. Wieder einmal, es ist wahrlich nichts Neues. „Wir sind halt eine Studentenmannschaft“, sagt Helftewes. Tatsächlich hatte der Coach zumeist nur zehn Spieler im Training. Die anderen waren mit Praktika außerhalb Münsters beschäftigt, verletzt oder im Urlaub. „Es war nicht einfach, die Truppe zu präparieren“, erklärt der Trainer.

Immerhin blieben die personellen Veränderungen überschaubar. Jan Limke, Lucas Sturm und Oliver Bunselmeyer zählen nicht mehr zum Kader, für frischen Wind wollen die Zugänge Clemens Mohr, Simon Raabe, Jan-Philipp Meyer und Hermann Frintrop sorgen. Helftewes sieht das Aufgebot „sehr ordentlich“ aufgestellt. „Personell ist das besser und ausgeglichener als das der Vorsaison. Wir haben jede Position doppelt und doppelt gut besetzt.“ Ein kleines Manko gibt es aber doch. Kapitän Nils Sibbersen ist der einzige Linkshänder im Kader.

Erstes Ziel der Münsteraner ist es, „frühzeitig aus dem Gefahrenbereich zu kommen. Am Ende wäre ein einstelliger Tabellenplatz schön.“ Der Start mit drei Auswärtspartien ist beinhart. Helftewes: „Zwei Spiele waren so angesetzt, eines haben wir auf Wunsch des Gegners getauscht. So etwas macht man unter Sportsleuten.“