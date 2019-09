Wenigstens einen Punkt holte die U 17 von Preußen Münster in einer komplizierten Partie gegen die SG Unterrath . In Gelmer ging beim 1:1 (1:0) gegen den punktgleichen Tabellennachbarn spielerisch wenig zusammen, die Hausherren nahmen den Kampf aber zumindest an.

Die Gäste kamen besser rein und waren in der Anfangsphase aktiver. Mit physischer Stärke im Mittelfeld und Aggressivität in den Zweikämpfen ließen sie den Gastgebern keine Chance, ihr Spiel aufzuziehen. Mittelfeldmann Ayoub Afritit hatte nach guten zehn Minuten die erste Tormöglichkeit, als er an der Strafraumgrenze den Ball zu zentral auf den Kasten brachte (11.). Die Adler machten immer wieder Fehler im Aufbau und verloren so in gefährlichen Zonen den Ball. Gäste-Angreifer Melih Evcil hatte das 1:0 nach Flanke von Kapitän Jeremy Aydogan auf dem Fuß, setzte den Ball aber freistehend aus kurzer Distanz über das Tor (23.). Eine von zahlreichen Abschlussmöglichkeiten für den Mittelstürmer, zwingende Torchancen waren aber auch bei Unterrath Mangelware. Nach einer halben Stunde wachte Preußen auf und kam zu seiner erste Offensivaktion. Flügelspieler Joel Rudek zwang mit einem Freistoß Keeper Erik Gitner zu einer starken Parade (31.). Kurz darauf aus dem Nichts die Führung für den SCP: Rudek steckte den Ball auf Deniz-Fabian Bindemann durch, der per platziertem Flachschuss traf (38.). Mit langen Gesichtern bei den Gästen ging es in die Pause.

Direkt nach Wiederanpfiff der schnelle und verdiente Ausgleich für die Rheinländer. Filip Dimeski steckte auf den eingewechselten Yanik-Samuel Winkler durch, der Keeper Kevin Hardensett keine Chance ließ. Beide Seiten neutralisierten sich nun. Unterrath blieb leicht überlegen und hatte durch Dimeski, von Winkler eingesetzt, noch die Chance (73.).

„Wir haben es nicht richtig geschafft, uns auf die Spielweise des Gegners einzustellen. Mit dem Punkt können wir zufrieden sein“, sagte SCP-Trainer Tobias Harink. SCP: Hardensett – Oelgemöller (50. Hake), Hizarci, Brodner, Hemsing – Reckels (50. Büger (67. Kranz), Kloth, Overhoff, Korte (59. Wensing), Rudek – Bindemann