Genau einmal war zum Start der Verbandsliga den Frauen von Westfalia Kinderhaus eine Führung vergönnt. Die zum 1:0 gegen die HSG Hohenlimburg. Die Hagenerinnen nickten das kurz und trocken ab, nahmen Anlauf zu großer Dominanz und siegten restlos ungefährdet mit 29:20 (13:8) bei den enttäuschenden Münsteranerinnen.

Niemand nutzte die ungewöhnliche Anwurfzeit am Samstagmittag als Argument für den erst nervösen und dann ziemlich mutlosen Auftritt der Westfalia, die „nicht eine wirklich konstante Spielerin“ aufbot, wie Trainer Florian Ostendorf ernüchtert bilanzierte. „Wir haben geradezu verängstigt geworfen. Das Spiel müssen wir ganz schnell abhaken.“

Es gab allenfalls kurze Phasen, in denen seine Auswahl wirklich aufzumucken schien und Rückstände auf ein erträgliches Maß reduzierte. So schnell wie diese Hoffnungsschimmer kamen, verschwanden sie wieder. Die physisch besseren Gäste setzten sich zügig auf 6:1 und 10:5 ab. Kinderhaus mit der anfangs wurfstarken Kira Enders , die wegen einer Handblessur nur gehandicapt verteidigen durfte, lieferte der HSG oft selbst die Vorlagen, denn technische Fehler gab es gleich diverse an der Zahl. Und drei verworfene Siebenmeter. Hohenlimburg übte großen Druck auf die 6:0-Abwehr aus, preschte in die Duelle, stand bissig in der Abwehr.

Keeperin Lisa Witte zeigte etliche Paraden. Sie hatte es aber auch oft einfach, die Versuche zu entschärfen. Denn Kinderhaus zielte häufig stereotyp viel zu hoch. Ins Tempo kam die Mannschaft direkt nach dem Seitenwechsel, als Alexa Beckmann und Neuzugang Chiara Bolze zum 10:13 trafen und Westfalia in Reichweite warfen. Die HSG aber krallte sich dann zweimal den zweiten Ball nach zunächst abgewehrten Angriffen und schlug zurück. „In solchen Phasen musst du dich auch einfach mal auf den Ball werfen und alles rein hauen“, sinnierte Ostendorf.

Die homogene HSG-Auswahl um die elffache Torschützin Sarah Klonek, die jeden einzelnen ihrer fünf Siebenmeterwürfe verwandelte, brachte schier nichts aus dem Konzept. Auch die Kinderhauser Umstellung auf eine offenere Abwehr nicht, auch der Wechsel im Tor von Kim Farwick hin zur an diesem Tag besser reagierenden Tine Zander nicht. Für einen der wenigen Lichtblicke in Halbzeit zwei sorgte Außenspielerin Kristin Pohlkötter, die zwar lange brauchte, um sich entschlossen durchzusetzen, es dann aber wiederholt schaffte und gut abschloss. Tore: Pohlkötter, Enders (je 4), Schwarz (4/2), Bolze (3), Lummer, Beckmann, Klapdor, Müller-Deile, Ruschhaupt (je 1)