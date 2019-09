Alexander Naretz genoss am Sonntag die Sonne über Münster mit der Familie. Der Samstag davor war intensiv. Und irgendwie gebraucht. So gesehen war er ganz froh, ein paar Stunden vor dem Start in die neue Arbeitswoche abschalten zu können. Was ihn verärgerte? Das Spiel seiner Blackhawks am Samstag bei den Wuppertal Greyhounds. Mit 21:31 hatte Münster das Nachsehen. Die vierte Niederlage war amtlich. Zur Pause hieß es 0:24. „Ein Desaster“, für den Teamsprecher der Oberliga-Footballer. „Wir sind in dieser Spielzeit nur Mittelmaß.“

Nach dem starken Auftritt eine Woche zuvor gegen die Mammuts ließen die Gäste vor allem vor der Pause jegliche Leistungsbereitschaft vermissen. Ein möglicher Grund: Beim achten Auftritt in dieser Saison gaben die schwarzen Falken dem Nachwuchs eine Chance. Etwa 20 Spieler aus der zweiten Mannschaft traten die Reise in die Schwebebahn-Metropole mit an und wurden vereinzelt ins kalte Wasser geschmissen. „Wir wappnen uns bereits für 2020“, sagt Naretz, der die letzten Spiele vernünftig über die Bühne bringen möchte.

Nach dem schwachen Auftritt vor dem Wechsel gelangen Münster immerhin drei Touchdowns. An der Niederlage änderten die nichts.