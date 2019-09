Gievenbeck, Albachten und U 19 der Preußen bleiben Sorgenkinder

Dem Münster-Derby in der Westfalenliga, das wurde am Wochenende deutlich, fiebern beide Seiten vielleicht ein bisschen mehr als sonst entgegen. Der TuS Hiltrup ist nach dem 3:1 gegen den VfL Theesen wieder in der Spur. Und der 1. FC Gievenbeck wiederum hofft, dass dieser Evergreen Kräfte freisetzt, an denen es aktuell fehlt. Nach vier Schlappen in Folge ist der Oberligist der Vorsaison auf den Relegationsplatz abgerutscht. Trainer Benjamin Heeke versucht wie bereits seit Wochen, jede Schönrednerei zu vermeiden. „Wir gucken nur noch nach unten. Der Abstiegskampf ist knallhart. Aber vielleicht kommt das Spiel zur rechten Zeit.“

Die kleinen defensiven Fortschritte, die der FCG beim 0:1 in Clarholz am Sonntag zeigte, verpufften mit der späten Niederlage. Momentan ist die Psyche vielleicht das größte aller Probleme, wie der Coach an sich selbst feststellt. „Man spinnt sich am Spielfeldrand die verrücktesten Dinge zusammen, wie aus dieser oder jener eigentlich ungefährlichen Szene doch noch ein Gegentor entstehen kann. Das ist nicht gesund.“ Die Ostwestfalen waren zwar ein guter Gegner, doch Gievenbeck trat auch auf wie ein absoluter Underdog, fast ausschließlich auf Torsicherung bedacht. „Es fühlte sich wie ein Spiel gegen Wattenscheid 09 an, aber es war nur Clarholz.“ Was Heeke sagen wollte: Er hatte einen Zweiklassenunterschied gesehen, wie er sonst gegen einen Regionalligisten üblich ist.

Auch Jens Truckenbrod, Trainer von Bezirksligist Concordia Albachten, nahm kein Blatt vor den Mund. Gnadenlos ehrlich war der 39-Jährige: „Sollten wir uns beide nicht steigern, dann haben wir im kommenden Jahr die Saison der kurzen Wege.“ Soll heißen, dann werden sich sein Team und die SG Telgte in der Kreisliga A wiedersehen. So bitter es für beide Teams auch klingen mag, die Übungsleiter hatten recht. Von Bezirksliga-Niveau keine Spur – auf beiden Seiten. Schiedsrichter Jan Lakebrink reihte sich am Ende ein. Er hatte die Partie über 90 Minuten sicher im Griff. Unauffällig, souverän, kompetent. Doch dann kam die 90. Minute. Albachtens Schlussmann Max Jonitz hatte einen Ball abgefangen, ihn kurz wieder verloren und sich ihn dann gesichert. Gleichzeitig hatte sich der eingewechselte Telgter Arbnor Jashari intensiv um das Leder bemüht, so dass beide zusammenrasselten. Klarer Fall: Stürmerfoul. So die einhellige Meinung unter den Besuchern, auch auf beiden Trainerbänken. Nur der Referee hatte die Dinge anders beurteilt: Foulelfmeter. Entsetzen und blanke Wut bei der Concordia, die 2:1 führte. Diebische Freude bei der SG, die durch Josef Maffenbeier ausglich. Besonders enttäuscht dürfte Yanik Leinkenjost gewesen sein. Der Ex-Telgter hatte beide Treffer zum vermeintlich ersten Saisonsieg erzielt. Es hätte sogar noch schlimmer kommen können. In der Verlängerung der Nachspielzeit konnte Jonitz eine Flanke nicht abfangen, weil er behindert wurde. Daher fand das Tor von Johannes Wegener auch keine Anerkennung. Was Lakebrink in dieser Situation übersehen hatte: Jonitz wurde vom Mitspieler behindert. Und zwar ausgerechnet von Leinkenjost.

Richtig bitter sieht die Tabelle zurzeit auch für die A-Junioren der Preußen aus. Letzter der Bundesliga, erst ein Tor in 540 Minuten. Das 0:1 gegen RW Oberhausen fiel eine gute Viertelstunde vor Schluss. Sportdirektor Malte Metzelder war Augenzeuge und sagte: „Es fehlt zurzeit an vielen Ecken, das war ein mutloser Auftritt. Aktuell kränkelt die Mannschaft, sie muss ganz anders auftreten.“ Verstärkungen im Winter, so der 37-Jährige, sind nicht ausgeschlossen.