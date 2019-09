Rückschritt? Justin Wolff überlegt kurz und sagt dann: „Ja, Außenstehende könnten tatsächlich auf die Idee kommen.“ Seit Anfang August ist der 27-Jährige Trainer am Bundesstützpunkt Nachwuchs Münster. Mehr als zwei Dutzend Talente im Alter von 14 bis 17 Jahren bereitet er auf große Aufgaben im Volleyball vor. Ein halbes Jahr zuvor coachte Wolff noch die Männer des Bundesligisten Düren.

Rückschritt? „Nein, nein“, erklärt er, „mich hat doch niemand gezwungen. Ich wollte zurück zu den Wurzeln, zurück an die Basis. Es war mein ausdrücklicher Wunsch, wieder mit jungen Menschen zu arbeiten und ihre Entwicklung zu fördern.“

Schon in Solingen, an einer früheren Station, kümmerte sich Wolff um den weiblichen Nachwuchs. Nun wieder, aber auf deutlich höherem Niveau. Zur 27-köpfigen Gruppe zählen Jugend-Nationalspielerinnen und Talente, die diese Auszeichnung anstreben. „Es ist viel Potenzial da“, konstatiert Wolff. Es ist aber auch viel Verantwortung da. Er muss am Nachwuchs-Stützpunkt muss viel mehr als nur Trainer sein. Da ist das Internat, da ist die Schule, da sind menschliche Probleme – Wolffs Aufgabenfeld ist groß und vielfältig.

Einige Wochen ist der Neue nun schon da. Er hat schnell eine Wohnung gefunden und sich in Münster bereits ein bisschen eingelebt. „Mir gefällt die Stadt“, sagt er. Gleiches gelte auch für die Arbeit. „Das Umfeld ist super motiviert. Alle hier wollen nur das Beste für die Mädels.“

Mit 13 Spielerinnen startet er am Samstag unter dem Dach des VC Olympia Münster in die Drittliga-Saison. Wie im Vorjahr bestreitet der Nachwuchskader eine einfache Runde und spielt ausschließlich auswärts. Die erste Aufgabe ist besonders reizvoll: Im Derby beim Titelverteidiger USC Münster II (15.30 Uhr, Sporthalle Berg Fidel) misst sich die Abteilung Ausbildung mit teils ehemaligen Profis. „Wir sind alle sehr gespannt“, meint Wolff und macht aus den Ambitionen keinen Hehl. „Grundsätzlich wollen wir jedes Spiel gewinnen. Ich bin überzeugt, dass wir an einem guten Tag jeden Gegner schlagen können.“ Es werde aber auch schlechte Tage geben. Leistungsschwankungen seien bei seinen Schützlingen völlig normal in diesem Alter.

Ohnehin möchte Wolff „nicht nur auf die Ergebnisse schauen. Es ist klar, dass ich mich freue, wenn wir Sätze oder Spiele gewinnen. Doch wichtiger sind die Entwicklungsschritte. Die Mädels hier am Stützpunkt träumen von der Bundesliga und Profi-Karrieren. Da ist schneller Erfolg nicht wichtig, wir wollen etwas aufbauen, das lange hält.“

Für die ganz jungen Spielerinnen am Stützpunkt kommt die 3. Liga noch zu früh. Sie spielen in dieser Saison weiter in den Heimatvereinen. „Wir entwickeln Schritt für Schritt. Es ist das Beste für die Mädels“, sagt der neue Trainer.