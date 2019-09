Fehde beendet – Preußen finden neue Heimat in der LG Brillux

Münster -

Von Wilfried Sprenger

Viele Jahre war nicht an einen Anschluss von Preußen Münster an die LG Brillux zu denken. Personal und Zeiten haben sich aber geändert. Zum 1. Januar schließen sich die Adler wieder der Gemeinschaft an – auch SW Havixbeck kommt hinzu. Ein großer Schritt.