Maurus Hegge und Leonard Vellmanns sind das Spitzen-Duo der TG Münster

Als Thomas Bach 1976 in Montréal für Deutschland Olympia-Gold im Florettfechten holte, waren Maurus Hegge und Leonard Vellmanns noch nicht einmal in Planung. Als Vorbild taugt der Mann, der mittlerweile Chef des Internationalen Olympischen Komitees ist, für die beiden 16-Jährigen also nicht. Dann schon eher Luke Skywalker, Obi Wan Kenobi und ihre Jedi-Kollegen. Auch sie setzten ihre Laser-Schwerter zwar schon 1977 erstmals kamerawirksam in Szene, doch im Gegensatz zum Fechtsport ist die Star-Wars-Saga in den folgenden 40 Jahren in Deutschland nicht aus der Mode gekommen.

„Star Wars war eigentlich meine erste Begegnung mit dem Fechten“, sagt Hegge – den Weg auf die Planche ebnete dann aber die Babysitterin, die den Siebenjährigen einst in einer Art Sportarten-Entdeckungstour mitnahm. Das ist jetzt neun Jahre her, eine Babysitterin braucht Hegge schon lange nicht mehr, das Florett ist dagegen zum ständigen Begleiter geworden. Vier- bis fünfmal die Woche wird trainiert, einmal davon beim Landeskaderstützpunkt in Burgsteinfurt. Für andere Hobbys bleibt kaum Zeit, und folgerichtig verbringt Hegge sehr viel Zeit mit dem sechs Wochen älteren Leo Vellmanns, den ein ähnliches Schicksal auf die Planche geführt hat. „In der Grundschule hatte die TG einen Vorstellungstermin“, erinnert er sich. „Zwei von uns durften dann auch ein bisschen fechten. Ich nicht.“ Das wurde zeitnah nachgeholt. TG-Trainer Stefan Lomberg begeisterte den Viertklässler damals und ist auch heute noch – gemeinsam mit Jurek Nowakowski – Trainer der beiden Kadetten, die die erfolgreiche Doppelspitze der TG Münster bilden.

Vorne in der Rangliste

In der deutschen U-17-Rangliste sind beide ganz vorne mit dabei. Hegge belegt in der noch jungen Saison Rang sechs, Vellmanns ist Elfter. Schon am Wochenende sollen beim U-20-Ranglistenturnier in Jena die ersten Überholmanöver gestartet werden. Anschließend stehen in 14-Tages-Abständen die Turniere in München und Burgsteinfurt auf dem Programm – naheliegende Stationen für die großen Fernziele der beiden Talente. Hegge möchte im Frühjahr für Deutschland bei den Weltmeisterschaften in Santa Fe antreten, Vellmanns hat sich die Europameisterschaft im kroatischen Porec zum Ziel gesetzt. Die ersten drei der nationalen Rangliste fahren zur WM, die ersten vier nach Kroatien. Machbar, da sind sich die beiden Münsteraner einig.

Außerplanmäßige Fehltage

Vellmanns hat am Mauritz-Gymnasium schon einmal vorgefühlt und grünes Licht für mögliche außerplanmäßige Fehltage eingeholt. „Das dürfte klargehen“, sagt der Elftklässler. „Allerdings geht es ja jetzt schon in die Abiturvorbereitungen, man muss sehen, wie das so klappt.“ Mit dem Abi hat Hegge noch ein Jahr länger Zeit, das Geschwister-Scholl-Gymnasium hat das kurze G-8-Intermezzo übersprungen und an der neunjährigen Laufbahn festgehalten. Einen großen Kampf musste auch er nicht ausfechten.

Im Gegenteil: „Mein Schulleiter steht dem sehr positiv gegenüber.“ Zumal beide Fechter in der Schule so gut klarkommen, dass ein paar Fehltage leicht zu verwinden sind. Ärgerlicher ist da schon das Wintertrainingslager mit dem Jugend-Bundeskader, für das Hegge auf eine Woche im Schnee verzichten muss. „Ich bin Halb-Österreicher, Skifahren ist mein zweites großes Hobby“, sagt er. Ansonsten deckt der Fechtsport nahezu alle motorischen Fähigkeiten ab, die im Sport so gefragt sind. Athletik, Tempo, Ausdauer, Reaktionsschnelligkeit – aber auch Strategie, Technik und die nötigen Psychotricks auf der Planche zeichnen den guten Fechter aus. „Da muss man schon einmal ein A... loch sein“, sagt Hegge, „sich kleinzumachen hilft sicher nicht.“

1200 Euro teure Ausrüstung

Zusätzlich ist ein gewisses technisches Grundwissen gefragt. Zur Standard-Ausrüstung zählen unter anderem einige Meter Kabel, die zuverlässig die Treffer anzeigen und die entsprechenden Signallampen zum Glühen bringen. In der gewaltigen Fechtertasche (Vellmanns: „Meine Eltern nennen die den Sarg.“) sind neben mehreren Floretts, dem Fechtanzug, der metallischen Weste, Handschuhen und der Florettmaske auch Ersatzkabel und ein Reparatur-Set. Insgesamt hat die Turnierausrüstung einen Wert von mindestens 1200 Euro.

Eine Investition, die sich lohnen könnte. Über den Daumen haben die beiden TGler schon einmal die passenden Olympischen Spiele angepeilt. „2028 müsste so passen“, sagt Hegge. „Träumen muss ja erlaubt sein“, fügt sein Kollege Vellmanns hinzu. Und dann könnten sich auch endlich die Wege der beiden Münsteraner mit Thomas Bach kreuzen.