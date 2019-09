Radsport am Leistungslimit erfordert ein Höchstmaß an Leidensfähigkeit. „Manchmal war ich sehr glücklich über den Schmerz, weil ich die Dämonen in mir so richtig loslassen konnte“, hat Ex-Profi Jens Voigt einmal gegenüber der BBC gesagt. 17-mal war er bei der Tour de France am Start – ein Teufelskerl. Heute, mit 48 Jahren, ist er ruhiger geworden.