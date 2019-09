Der achte Anlauf saß. Concordia Albachten bejubelte zu Hause den ersten Saisonsieg. Der verlief gleich hochspektakulär. Der Neuling musste gegen Emsdetten 05 viermal in Führung gehen. Der Gast antwortete aber nur dreimal, so hieß es am Ende 4:3 (2:2).

„Ruhig runter spielen können wir es nicht“, sagte Spielertrainer Jens Truckenbrod . „Alles egal, die Moral war geil.“ Das 1:0 entsprang einem Slapstick-Eigentor, es unterlief Rodrigo de Faria Alves Pinto (2.), das 2:1 erzielte Yanik Leinkenjost aus 25 Metern (17.), das 3:2 Daniel Golparvari per Strafstoß nach einem Foul von Luca Tillmann an Leinkenjost – und das Billard-Siegtor Julian Rehne unter Mithilfe von Emsdettens Pascal Tillack nach einer Ecke (77.). Ein Spielverderber war David Zovko, der dreimal ausglich. Erst per Freistoß (12.), dann per Elfmeter nach einem Foul von Admir Krasniqi an ihm selbst (32.), schließlich per Einzelleistung (74.). Doch Concordia hatte mehr zu bieten. „Es war nicht sehr schön, ein reines Kampfspiel“, sagte Truckenbrod. „Das lag auch am tiefen Platz.“ Aber solche Siege schmecken ja bekanntlich besonders gut. Concordia: Jonitz – Dondrup, Volmer, M. Heimsath, Krasniqi – Atalan, Fahrig (76. Truckenbrod) – Nübel (70. Rehne), Golparvari, Leinkenjost – Zymner (90. Gervais Meva‘ A Oyono)