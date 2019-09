Derby gegen Hiltrup taugt zur Gievenbecker Wiedergutmachung

Die im einem Westfalenliga-Derby geforderten und erwartbaren Tugenden zeigten die Gastgeber, die vor 150 Zuschauern mit 1:0 (1:0) siegten. Der zuletzt arg zerzauste 1. FC Gievenbeck rackerte und ackerte im Sportpark enorm, was dem einfallslosen TuS Hiltrup zum Verhängnis wurde.

Mit dem ersten Heimsieg rückt der FCG, was Trainer Benjamin Heeke als „extrem wichtig“ ansah, erst einmal aus dem Keller. Nach der zweiten Auswärtsniederlage läuft der TuS erneut seinen eigenen Ansprüchen hinterher. Dabei war er zuvor doppelt so erfolgreich. Diesen Unterschied sah man im Regenspiel nicht – bei allen Vorteilen in Sachen Ballbesitz. Beide Keeper hatten in einem an Torszenen armen Duell weniger zu tun als jeder Feldspieler.

Heeke war draußen am Rande schnell auf (Lautstärke-)Niveau. Er fühlte, richtig coachen zu müssen. Seine Elf beherzigte, was abgemacht worden war. Ab der Mittellinie suchte die laufstarke wie konzentrierte Gruppe schnell den Zweikampf gegen den Ballführenden. Mit beachtlicher Konsequenz und Fairness. Dem TuS fiel der Spielaufbau immer schwerer. Vorne wartete Stürmer Nils Johannknecht vergeblich – auf Anspiele und Unterstützung.

Die Renner und Kämpfer des FCG nahmen Ungenauigkeiten im Zusammenspiel in Kauf. Dank Maximilian Brüwer, der als Außenverteidiger immer wieder Meter machte, änderte sich das: Christian Keil spielte einen feinen Doppelpass mit Brüwer und bekam das ideale Anspiel zum 1:0 (39.).

Eine Frage an Benjamin Heeke Fiel es Ihrer eher spielstarken Elf leicht, diesen Stil zu beherzigen?Heeke: Das Derby war für viele neu, aber wir haben spüren lassen, dass es ein besonderes Spiel war und sind marschiert ohne Ende. Ich habe bei allem Ballbesitzvorteil des Gegners nur einen Torschuss des TuS gesehen. ...

Der aus Würselen nach Münster gereiste Spielleiter Daniel Meys verfolgte grundsätzlich eine eher großzügige Linie und ließ viele Duelle zu. Nach Keils Balleroberung am gegnerischen Sechzehner gegen TuS-Verteidiger Marcel Leeneman und dessen Foul am Stürmer, der den freien Weg vor sich hatte, beließ er es bei einer Verwarnung. Eine andere Farbe hätte der TuS auch akzeptieren müssen.

Eine Frage an Christian Hebbeler Warum fiel es ihrem Team so schwer, gefährlich zu werden?Hebbeler: Der FCG hat extrem defensiv agiert. Das ist legitim. Wir haben keine Lösungen gefunden. Vorne muss man auch Halbräume besetze, das gab es zu wenig. Wir waren über 90 Minuten besser, ohne dass dies Ausdruck fand ...

Die Hausherren um „Malocher“ Justus Kurk rannten und liefen die Räume weiter zu und hielten den TuS bei frappierender Harmlosigkeit. Hiltrup fehlte inneres Feuer und der kluge Plan, eine Defensive zu knacken. Coach Christian Hebbeler wechselte Offensivleute ein. Erst Daniel Mladenovic, dann den vor Ehrgeiz sprühenden Ex-Gievenbecker Luca de Angelis nach längerer Verletzungspause. Der Angreifer setzte prompt Akzente. Miclas Mende hatte Mühe, dran zu bleiben. Weil der FCG einen viel versprechenden Konter verdaddelte, stand der Dreier auf der Kippe. Auch schwanden ganz zum Schluss die Kräfte auf zentralen Positionen. Es reichte mit nur einer Gelben Karte gegenüber sechs beim TuS – Chefcoach und Co-Trainer inklusive – zum umjubelten Arbeitserfolg. FCG: Eschhaus – Stummer, Scherr, Mende, Brüwer – Balz, Kurk, Heubrock, Geisler (88. Gerbig) – Lüntz (68. Leser/90.+1 Leisgang), Keil TuS: Böcker – Vercelli, Leeneman, Herbermann, Finkelmann – Beyer, Massmann – Krieger (56. Mladenovic), Fromme, Hammami (60. Menke) – Johannknecht (60. de Angelis)