Der Knoten ist durchschlagen. Der TSC Gievenbeck hat nach zwei Niederlagen erstmals das Feld als Sieger verlassen, bei den Solingen Volleys gewann das Team von Trainer Axel Büring am Sonntag 3:0 (25:22, 25:20, 25:13). „Das war wie aus einem Guss, richtig gut“, sagte Büring nach der 69 Minuten kurzen Partie, in der die Münsteraner „die deutlich bessere Mannschaft waren“, so der Coach. Mit dem Aufschlag erzeugte der TSC den nötigen Druck, um sein Spiel aufzuziehen. Und da die mit Leon Beckmann, Luca Brirup, Niklas Kotte, Lukas Salimi, Aarom Zumdick und Nicolai Cremer gestarteten Gäste stark verteidigten und zudem die Angriffsaktionen gut aufteilten, fand Solingen kein Mittel gegen Gievenbecks Variabilität.