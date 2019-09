So ein echter westfälischer Landregen ist ja was Feines für Gartenbesitzer, Waldbauern und Landwirte. Aber nicht für Football-Spieler. „Bei dem Wetter kann niemand ein tolles Spiel erwarten“, hatte dann Mammuts-Trainer Sascha Krotil auch volles Verständnis dafür, dass am Sonntagnachmittag kein großartiges Niveau präsentiert wurde. Immerhin fuhren die Münsteraner ihren Pflichtsieg gegen die Dortmund Giants ein, auch wenn das 8:6 erst in der Schlussphase sichergestellt wurde.

Die Hiobsbotschaft vor dem Anpfiff: Münster gehen die Mammuts aus. Von dem 50-köpfigen Kader hatte es nur exakt die Hälfte zum Platz am Schifffahrter Damm geschafft, der Rest glänzte aus unterschiedlichen Gründen durch Abwesenheit. Da galt es zu improvisieren. Und das gelang.

Der Mammut-Rest gab alles und ließ sich auch durch Regen, Wind und glitschigen Untergrund nicht unterkriegen. Durch eine Safety gingen die Hausherren im ersten Viertel 2:0 in Führung, die bis ins letzte Viertel Bestand hatte. Dann meldeten sich die Dortmunder zurück und witterten nach einem Touchdown zum 6:2 für sie auf einmal die Chance auf den Überraschungscoup.

Nachdem sich die Gastgeber noch einmal eingehend beraten, die letzten Kräfte mobilisiert und unbedingten Siegeswillen lautstark kundgetan hatten, schlugen sie zurück. Moritz Petzold war der Touchdown vergönnt, der den 8:6-Sieg bedeutete.

Die Mammuts bleiben im Rennen um die Meisterschaft, liegen aber nach wie vor zwei Punkte hinter Spitzenreiter Düsseldorf Bulldozers. Derweil fiel am Sonntag die erhoffte Schützenhilfe durch die Münster Blackhawks aus. Aber weil er im Aufstiegskampf noch was erreichen will, setzte Mammut-Coach Krotil direkt für Montag ein Training an. Vermutlich bei ähnlich schlechten Bedingungen.