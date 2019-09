Christopher Dunkel-Steinhoff arbeitet in der Baufinanzierung. Eine funktionierende Stimme ist für den 32-Jährigen von Berufswegen unerlässlich. Am Montagmorgen musste er nach dem Aufstehen erst mal gurgeln, um der Heiserkeit Herr zu werden. Nein, Dunkel-Steinhoff hat am vergangenen Wochenende nicht den Marktschreier auf dem Domplatz gegeben, er war schlicht am Sonntag als Coach des A1-Ligisten SV Mauritz Teil des 6:5-Erfolges gegen den VfL Sassenberg. 4:1 geführt, 4:5 zurück – um denn doch den Dreier nach dem Tor von Gabriel Büjükkahraman in der 92. Minute wie „eine Meisterschaft zu feiern“, sagte er nach dem denkwürdigen Auftritt seiner Jungs. „Für diese Momente bin ich Trainer. Ein klares 4:0 bereitet mir nicht so viel Spaß wie ein hart erkämpftes 1:0.“ Oder ein 6:5.

Zuschauer und Anhänger der Platzherren erlebten wie die Spieler selbst und der Übungsleiter ein Wechselbad der Gefühle. „Wir haben nach dem 4:1 weiter versucht, Fußball zu spielen. Das ist unsere Philosophie. Eine paar Schweinebälle wären vielleicht die bessere Alternative gewesen.“ Dunkel-Steinhoff war gefordert, versuchte immer wieder verbal zu intervenieren. So viele Höhen und Tiefen in nur 90 Minuten. Brutal – und doch so schön.

Nur ein paar Kilometer weiter in Gelmer gab es das nächste Torfestival im Nordosten der Stadt. Und das nächste geschundene Stimmorgan. Beim 5:3 der ambitionierten Grün-Weißen gegen den SC Everswinkel erlebte Hendrik Arenskötter als Verantwortlicher auf der Bank zwei gänzlich unterschiedliche Hälften. Zur Pause sah der Traditionsclub nach dem 4:0 wie der sichere Sieger aus. Der 39-Jährige ruhte in sich – und mussten dann doch laut werden. „Wir müssen lernen, das Tempo hochzuhalten. Die 45 Minuten nach dem Wechsel haben mir nicht gefallen.“ Klare Worte. An der Hakenesheide sind sie gewillt, die Fehler, besonders individueller Art, abzustellen. Dann könnte sich der Club sogar zu einem heißen Aufstiegsanwärter mausern. Der Weg dorthin führt augenblicklich nur über den SC Münster 08 II – die alte Heimat Arenskötters.

Nicht minder torreich: das 7:4 der Eintracht gegen den SC Hoetmar. Einziger Unterschied: die vier Gegentreffer nagten weniger stark an den Nerven von Trainer Srdjan Kosoric. Auf den Treffer zum 3:5 antwortete Tristan Kruse prompt mit dem 6:3. Alles wieder im Lot – und gut für die Stimme.

30 Treffer im nordöstlichen Teil Münsters, in der Kreisliga A2 – da hat’s richtig gerappelt im Karton am Wochenende. Am Donnerstag geht’s weiter mit dem Scheibenschießen. Der zweite Spieltag wird nachgeholt.► Befreiungsschläge gelangen in der Staffel A 2 BW Aasee II (6:2 gegen Davaria Davensberg, erster Sieg, erste Punkte) und dem SC Nienberge (4:3 beim SV Herbern II, zweiter Sieg).