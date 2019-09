Wortspiele liegen bei diesem Namen nahe. Moritz Stähle kann das verschmerzen. Aktuell hat der gestählte Überflieger andere Sorgen. Das Gelbe Trikot, das er im German-Cycling-Cup (GCC), der deutschen Serie für ambitionierte Amateure, im Rahmen des 14. Sparkassen-Münsterland-Giro für das „Leeze Team by Tinte ist besser.de“ tragen darf, will er beim großen Finale unbedingt verteidigen. Doppelsieg – weil den Jungs die Mannschaftswertung nicht mehr zu nehmen ist. Der 3. Oktober: ein Feiertag?

2018 machte Patrick Altefrohne den zweifachen Triumph perfekt. Und nun Stähle? Aktuell liegt er bei 2788 Punkten – Spitze. Aber: Das Ergebnis ist trügerisch. Da nur acht der zehn Wettfahrten in die Wertung gehen, werden zwei gestrichen. Abzüglich der schlechtesten beiden Rennen liegt Stähle sogar im Hintertreffen, was die unmittelbaren Antagonisten betrifft.

Heißester Favorit auf den Titel: der Belgier Anthony Spysschaert (Team Deutsche Kinderkrebsstiftung), der beste Bergfahrer. Er ist zurzeit 13. – war aber auch erst siebenmal auf dem Bock. „Wir haben alles durchgerechnet. Wenn Moritz gewinnt und Spysschaert nicht aufs Podium kommt, sind wir durch“, sagt die „Rechenmaschine“ Florian Otterpohl, der Sportliche Leiter. Der letzte Akt trägt dramaturgische Züge.

Ganz so eng wird es bei den Frauen nicht. Carmen Burmeister (Köln) ist der Einzelsieg nur noch zu nehmen, wenn sie nicht ins Ziel käme. Spannender wird die Vergabe der folgenden beiden Podiumsplätze. Heißer Kandidat für das silberne Edelmetall: Juliane Matzke vom Team PDK (Pluggendorfer Kreisel), aktuell Zweite im Ranking. Die 33-jährige Münsteranerin fährt ihre erste Saison im GCC und hat in diesem Jahr gut 9500 Kilometer auf der Tachonadel stehen. 64 Punkte weniger hat Michaela Jux als Vierte. Sie fährt für Siena Garden und ist nach einer langen Babypause nun seit zwei Jahren wieder drin im Amateurzirkus. „Mir macht das so viel Spaß, ich freue mich auf den Giro“, sagt eine, die bei den Jedermännern startet und unter die besten drei möchte.

Das wird Vanessa Wulf (Team Paintrain) nicht mehr gelingen. Sie ist Siebte und freut sich am meisten auf ihr Heimspiel vor dem barocken Schloss. Mit gut 11 000 Kilometern hat die 28-jährige Sozialarbeiterin in diesem Jahr schon Großes auf dem Rad geleistet.