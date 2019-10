Für die Nachwuchsfechter der TG Münster war Jena am Wochenende allemal eine Reise wert, die Platzierungen beim international besetzten Ranglistenturnier der Florettfechter fielen dann allerdings als Souvenir ein wenig bescheidener aus als erhofft. Die beste Platzierung im U-20-Feld sicherte sich Tom Löhr als 15. im Abschlussklassement – eine 3:15-Niederlage im Achtelfinale kostete aber die Chance auf die erhoffte Medaille. Maurus Hegge (U 17), verpasste durch eine unnötige Niederlage in der Vorrunde eine bessere Ausgangsposition für die K.o.-Gefechte und zog schließlich in der 32er-Runde den Kürzeren. Am Ende reichte es zu Platz 25. Daniel Ott (U 20) lieferte mit sechs Siegen eine makellose Vorrunde ab, ging als Nummer acht der Setzliste in die K.o.-Phase und konnte die gute Form im entscheidenden Gefecht der 64er-Runde leider nicht mehr auf die Planche bringen. Rang 33 war nach dem blitzsauberen Start ernüchternd. Leonard Vellmanns (U 127) kämpfte nicht nur mit den Gegnern, sondern auch mit Materialproblemen – auch er musste in der 64er-Runde die Segel streichen. Gemessen an den eigenen Ansprüchen mindestens eine Runde zu früh. Auch er war mit Rang 49 nur bedingt zufrieden.

Immerhin hatten alle vier TG-Fechter auch sehr starke Auftritte zu verzeichnen und sammelten damit Selbstvertrauen für die nächsten Turnier. Das U-17-Duo Hegge und Vellmanns ist bereits in 14 Tagen in München gefordert, wenn es erneut um wichtige Ranglistenpunkte geht.