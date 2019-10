Sie waren so nah dran an einem Satzgewinn, besonders im ersten Durchgang fehlte den Drittliga-Volleyballerinnen von BW Aasee nicht viel. Aber es fehlte halt etwas, und so verloren die Blau-Weißen 0:3 (26:28, 21:25, 24:26) gegen den SC Union Emlichheim II . „Wir machen es ganz gut, brauchen aber ein sehr gut. Es fehlt uns das letzte Quäntchen Abgezocktheit“, sagte Co-Trainerin Maren Annacker , die ihren Mann Kai an der Seitenlinie vertrat.

19:11 lag BWA in Abschnitt eins vorne, transportiere diesen Vorsprung aber nicht zum ersten Satzgewinn der Saison. „Da war Emlichheim ein bisschen schlauer und effektiver“, meinte Annacker, die im dritten Durchgang eine Aufholjagd (0:4, 17:20) ihrer Schützlinge sah. „Die Moral stimmt, wir ziehen unser Spiel durch. Nur nicht bis zum Ende.“