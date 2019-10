Das überraschende 1:1 gegen den Nachbarn Borussia war wohl nicht mehr als eine Momentaufnahme. Am Sonntag fiel die zweite Mannschaft in alte Muster zurück. Bei der SG Telgte – bis dahin Vorletzter des Klassements – unterlag das Schlusslicht mit 0:8 (0:5). „Die Leistung war unterirdisch, das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung“, sagte Trainer Michael Füstmann .

Nach neun Spieltagen ziert die FCG-Reserve mit nur einem Punkt das Tabellenende, in der Torstatistik ist das offenbar überforderte Team bei 49 Gegentreffern angekommen. Nach dem Spiel am Sonntag beschrieb Füstmann seinen emotionalen Zustand als „sehr frustriert“. Wie es weitergehen soll? Füstmann: „Am Dienstag ist Training.“

Bereits an diesem Montag wird der Coach das Gespräch mit dem Vorstand und dem Sportlichen Leiter Carsten Becker suchen. Und dabei sicherlich seinen hohen Frustfaktor zum Ausdruck bringen.

FCG II: Schäper --Ramsbrock, Seferovic, Bernhardt (72. Kuliev), Mirza – Tordat, Kartalci, Rachih (70. Gorzalnik) – Cisse (22. Mendes), Dona, Hamdan (69. Goni)