Der Nachwuchs des UBC Münster ist zwar noch viel zu jung zum Heiraten, tanzt aber schon auf allen Hochzeiten: Die U 19 hat im Juni die vom Clubvorstand herbeigesehnte, geforderte und überfällige Qualifikation zur Nachwuchs-Bundesliga ( NBBL ) geschafft, die Jungs aus der U 16 haben souverän ihren Platz in der Junioren-Bundesliga (JBBL) verteidigt. Damit ist der Unterbau der WWU Baskets sportlich angemessen unterwegs, mehr geht nicht – all bases loaded, sagt der Baseball-Fan zu dieser komfortablen Ausgangsposition.

Allerdings gilt es jetzt, diesen Status mit Ergebnissen zu untermauern. An diesem Wochenende gehen beide Teams in die neue Saison und gleich auf Reisen: UBC-Nachwuchskoordinatorin Marsha Owusu Gyamfi begleitet den jüngeren Jahrgang zum schwierigen Saisonauftakt zu den jungen Löwen nach Braunschweig, Maik Berger ist Reiseleiter der NBBL-Truppe beim Start bei den Juniors in Oldenburg.

Durchaus zumutbare Anreisestrapazen – auf dem Platz dürfte es dann aber für beide Teams ungleich anstrengender werden, zumal sich die jungen Korbjäger aus Münster bei ihren Vorbildern in der 2. Bundesliga Pro B leider nicht nur das Spielsystem und die kämpferischen Tugenden abgeschaut haben. „Auch das Problem auf der Aufbau-Position zieht sich leider durch alle Mannschaften“, beschreibt Owusu Gyamfi eine Verkettung von unglücklichen Verletzungsproblemen ausgerechnet auf der so wichtigen Spielmacherposition.

Der verletzte Nico Funk fehlt nicht nur U-19-Trainer Maik Berger, sondern auch Baskets-Coach Philipp Kappenstein. Der Zweitligatrainer muss als Backup für Jojo Cooper – just eingeflogener Ersatzmann seines ebenfalls langfristig verletzten Neuzugangs Marck Coffin – jetzt vermehrt auf Leo Lüsebrink setzen. Der wiederum wird dem NBBL-Team seltener zur Verfügung stehen, als es Trainer und Mannschaftskameraden lieb ist. Jetzt liegt die Last einzig auf den Schultern beziehungsweise in den Händen von Lorenz Neuhaus in seinem ersten U-19-Jahr.

Sein Nachfolger in der U-16 ist Marko Rosic, ein junger Mann mit viel Potenzial, das auch den Spähern des Landesverbandes nicht verborgen blieb: Am Wochenende führte der Sohn von UBC-Co-Trainer Ivan Rosic die WBV-Auswahl beim Bundesjugendturnier in Heidelberg von Sieg zu Sieg – die Siegerehrung bestritt das Team dann allerdings ohne ihren Spielmacher aus Münster, der stattdessen beim Arzt vorstellig wurde. „Marko fällt bis Dezember aus“, vermittelt Owusu-Gyamfi die Hiobsbotschaft, die auch bei der JBBL-Auswahl für Entsetzen sorgte. Bela Blobes und Jan Drabek, die eigentlich Marko Rosic entscheidende Freiräume verschaffen sollten, sind jetzt die Jungs, die das Spiel der sehr jungen und eher schmächtigen UBC-Auswahl in der höchsten deutschen Spielklasse organisieren müssen. „Aber wir nehmen das an“, sagt die Chefin.