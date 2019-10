1. FC Gievenbeck nimmt Fahrt auf und besiegt SC Roland Beckum

Wenn ein Team einen ähnlich schwachen Saisonstart wie der 1. FC Gievenbeck hatte und sich endlich zwei Siege erkämpfen konnte, kommt ein Spiel gegen den spielstarken Tabellenführer SC Roland Beckum sehr ungelegen. Doch Gievenbeck trotzt den schlechten Vorzeichen und schlägt Beckum mit 3:2. Nicht nur das, auch über die beinahe komplette Spielzeit waren die Münsteraner die spielbestimmende Mannschaft. Gievenbeck-Trainer Benjamin Heeke ist dennoch sicher: „Heute hat die Mentalität gewonnen.“

Diese war von Beginn an zu spüren. Die Hausherren verteidigten giftig in zwei engen Viererketten und ließen den Gästen kaum Platz, gefährlich vors Tor zu kommen. Doch auf der Gegenseite konnten sie auch feinere Werkzeuge auspacken. Mit vielen kurzen Passstafetten wurde versucht, sich vor das gegnerische Tor zu spielen, doch ein Pass von Christian Keil auf den einschussbereiten Leon Lüntz wurde abgeblockt (9.).

Mit viel Glück ging der Favorit dann doch in Führung: Einen ansatzlosen Fernschuss von Pascal Röber konnte Nico Eschhaus nur abprallen lassen, so dass Eric Rottstegge abstauben konnte (13.). Die Hausherren ließen sich nicht unterkriegen und fanden die passende Antwort: Der umtriebige Tom Gerbig setzte sich auf dem Flügel durch und fand in der Mitte Daniel Geisler, der ausglich (19.). Auch in der Folge blieb Gievenbeck am Drücker. Doch Gerbig (22.), Keil (25.) und Alexander Stummer (28.) vergaben. Auch nach der Halbzeitpause zeigten die Münsteraner eine tolle Leistung und gingen gallig in jeden Zweikampf. In der 59. Minute wurde dies endlich belohnt: Nach einer Steilvorlage von Keil war Jannik Balz auf und davon und ließ sich die Chance auf die Führung nicht nehmen.

Doch diese hielt nur ex­trem kurz. Direkt vom Mittelkreis hielt Muhammet Sözer einfach mal drauf und überraschte mit seinem Schuss den zu weit vor dem Tor stehenden Eschhaus (59.). Es hätte gar noch bitterer kommen können: Einen platzierten Flachschuss von Semih Daglar fischte Eschhaus gerade noch aus der Ecke und machte so seinen Fehler beim 2:2 wieder gut (63.). Der 1. FC Gievenbeck kämpfte dennoch weiter und belohnte sich mit der erneuten Führung: Wieder überlistete ein Steilpass die Beckumer Defensive, dieses Mal legte Justus Kurk für Keil auf, und der krönte seine tolle Leistung mit dem 3:2 (69.). Gievenbeck nahm nun gekonnt einiges an Zeit von der Uhr. Nur einmal mussten sie noch zittern, als Aytürk Gecim sich im Rücken von Maximilian Brüwer davongestohlen hatte. Gecim verfehlte das Tor allerdings knapp (84.).

Heeke ist sehr stolz auf seine Mannschaft. „Drei Siege in Folge fühlen sich nach unserem Saisonstart überragend an!“

1. FC Gievenbeck: Eschhaus - Stummer, Scherr, Mende, Brüwer - Geisler (87. Gerick), Kurk, Heubrock, Gerbig - Lüntz (15. Balz), Keil